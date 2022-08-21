В России не могут набрать новые боевые подразделения 1 21.08.2022, 20:55

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Не хватает желающих идти на войну.

Украинская разведка сообщает, что в России не могут сформировать новые военные подразделения из-за нехватки желающих идти на войну.

Как сообщает ГУР Украины, в Нижегородской области РФ фактически сорвано формирование танкового батальона, продолжавшееся с начала июля.

Из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы подписали только около 30 человек.

Для большей мотивированности руководство области обещает выплачивать с 1 сентября ежемесячную финансовую помощь в размере 10 тысяч российских рублей семьям добровольцев-контрактников, у которых дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ. Впрочем, это не привело к значительному притоку желающих отправиться на войну.

В украинской разведке объясняют, что в РФ была создана новая мобилизационная система. Она предусматривает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу. Когда в каждой региональной единице формируются подразделения, финансируемые на средства местного бюджета.

В зону особого внимания «рекрутеров» попадают, в первую очередь, представители «малых народов» и беднейшее население. Согласно социальным исследованиям, именно эти категории имеют наибольший «протестный потенциал» из-за ухудшения социально-экономической ситуации.

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