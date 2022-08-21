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В Могилеве хотят запретить ночную торговлю в магазинах

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  • 21.08.2022, 21:01
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В Могилеве хотят запретить ночную торговлю в магазинах

Ночная торговля не нравится чиновникам.

В Могилеве не должно быть ночной торговли в магазинах — для этого есть заведения общепита. Об этом заявил во время прямой линии 20 августа председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, сообщает «Вестник Могилева».

Во время субботней прямой линии жительница улицы Островского в Могилеве пожаловалась на ночные магазины, возле которых в позднее время собираются шумные компании. На это Владимир Цумарев заявил, что с ночной торговлей в городе нужно навести порядок.

— Мы знаем, кто посещает магазины в ночное время. Гуляет молодежная компания, веселятся, хотят продолжать. Ну не молоко и хлеб они в этих магазинах покупают. Шумят, создают проблемы для жильцов соседних домов. Считаю, давно нужно принимать решение, что ночной торговли именно в магазинах не может быть. Для этого есть предприятия общественного питания. Надо наводить порядок с ночной торговлей, — сказал мэр.

Он не сообщил, будет ли поднят вопрос о запрете на ночную торговлю в могилевских магазинах на официальном уровне.

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