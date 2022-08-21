Американский генерал объяснил провал российского «блицкрига» в Украине 21.08.2022, 21:12

4,430

Россия в настоящее время переходит к обороне.

Об этом заявил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг, сообщает Newsweek.

По словам генерала, у России цели раньше были выше их возможностей, однако отставки ряда высших военных чинов РФ с их должностей по итогам провалов в ходе войны, не изменило ситуацию к лучшему для Кремля. Хертлинг отметил, что российские войска на местах оказались плохо обучены и управляемы, с низким боевым духом.

Российская Федерация вступила в войну против Украины, думая, что сумеет провести операцию по примеру «Бури в пустыне» (январь-февраль 1991 года) и оккупировать Украину в течение считанного времени, но у них это не получилось. В то же время Украина пока не может проводить крупномасштабные общевойсковые операции, но ВСУ успешно проводят оборонительные операции, контратаки, поспешные атаки и общевойсковые операции меньшего масштаба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».