Американский генерал объяснил провал российского «блицкрига» в Украине
- 21.08.2022, 21:12
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Россия в настоящее время переходит к обороне.
Об этом заявил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг, сообщает Newsweek.
По словам генерала, у России цели раньше были выше их возможностей, однако отставки ряда высших военных чинов РФ с их должностей по итогам провалов в ходе войны, не изменило ситуацию к лучшему для Кремля. Хертлинг отметил, что российские войска на местах оказались плохо обучены и управляемы, с низким боевым духом.
Российская Федерация вступила в войну против Украины, думая, что сумеет провести операцию по примеру «Бури в пустыне» (январь-февраль 1991 года) и оккупировать Украину в течение считанного времени, но у них это не получилось. В то же время Украина пока не может проводить крупномасштабные общевойсковые операции, но ВСУ успешно проводят оборонительные операции, контратаки, поспешные атаки и общевойсковые операции меньшего масштаба.