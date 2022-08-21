Один из главных символов этой войны Дмитрий Колезев

21.08.2022, 21:31

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Жизнь приносит нам истории какие-то даже слишком литературные.

Ночью в Подмосковье взорвали автомобиль, в котором ехала дочь философа Александра Дугина Дарья. Она погибла на месте. В машине должен был ехать сам Дугин, вероятной целью покушения был он. Дугин — имперец, пропагандист «евразийской» идеи, подразумевающей создание новой евразийской империи с центром в Москве. Его взгляды, когда-то казавшиеся маргинальными, сегодня — мейнстрим и идеологический фундамент войны в Украине. Дугин эту войну поддерживал и поддерживает. Многие прямо называют его фашистом и не далеки от истины.

Дочь Дугина тоже была глубоко идеологизированным человеком, шла по стопам отца, была его помощницей, выступала публично, публиковалась на «Царьграде» и RT, также всячески одобряла действия российских войск в Украине. Она была человеком хорошо образованным, эрудированным, что позволяло ей красиво, со ссылками на Кьеркегора и Достоевского, объяснять, почему разрушать Мариуполь было правильно. Четыре западные страны внесли ее в свои санкционные списки.

Жизнь приносит нам истории какие-то даже слишком литературные. Человек всеми силами приближал войну, на которой должны были гибнуть — и гибли, гибнут! — чужие дети. Но война пришла к человеку и убила его дочь. Сеявший большую бурю пожал еще и свой личный ветер. Теперь кадры с Дугиным, в отчаянии схватившимся за голову на подмосковной дороге возле горящего джипа, — один из главных символов этой войны.

Дмитрий Колезев, Telegram

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