В Крыму сообщают о взрывах в Саках и Евпатории 21.08.2022, 21:55

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Оккупанты продолжают уверять, что работает система противовоздушной обороны.

Вечером в воскресенье, 21 августа, в Крыму снова раздались взрывы. Очевидцы сообщают о хлопках в Саках, где две недели назад было попадание в военный аэродром и Евпатории. Оккупанты продолжают уверять, что работает система противовоздушной обороны, пишет «Новое время».

Около 19.20 по минскому времени местные пророссийские паблики сообщили о работе ПВО в Евпатории. Через час появилась информация о повторных взрывах.

Кроме этого, по информации телеграмм-каналов, ПВО работала в Новофедоровке. В местных чатах очевидцы писали, что слышали три взрыва в Саках.

«Какая-то штука в Новофедоровке», — комментирует происходящее мужчина на одном из видео с места событий.

Официальной информации от оккупантов пока нет. Украинские власти также пока не комментировали текущую ситуацию на украинском полуострове.

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