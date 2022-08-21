В Крыму сообщают о взрывах в Саках и Евпатории
- 21.08.2022, 21:55
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Оккупанты продолжают уверять, что работает система противовоздушной обороны.
Вечером в воскресенье, 21 августа, в Крыму снова раздались взрывы. Очевидцы сообщают о хлопках в Саках, где две недели назад было попадание в военный аэродром и Евпатории. Оккупанты продолжают уверять, что работает система противовоздушной обороны, пишет «Новое время».
Около 19.20 по минскому времени местные пророссийские паблики сообщили о работе ПВО в Евпатории. Через час появилась информация о повторных взрывах.
Кроме этого, по информации телеграмм-каналов, ПВО работала в Новофедоровке. В местных чатах очевидцы писали, что слышали три взрыва в Саках.
«Какая-то штука в Новофедоровке», — комментирует происходящее мужчина на одном из видео с места событий.
Официальной информации от оккупантов пока нет. Украинские власти также пока не комментировали текущую ситуацию на украинском полуострове.