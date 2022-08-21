Экс-депутат Госдумы: За подрывом машины Дугина стоят российские партизаны 21.08.2022, 22:13

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Они якобы ставят своей целью свергнуть Путина.

Идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина пытались уничтожить российские партизаны «Национальной республиканской армии», которые якобы хотят свергнуть диктатора. Об этом заявил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в обращении, которое он озвучил на канале «Утро Февраля».

По его данным, члены этого движения якобы подтвердили подрыв автомобиля Дугина и ликвидацию его дочери Дарьи, которая ранее оправдывала российскую агрессию.

«Вчера осуществилось возмездие. Господь сохранил самого Дугина, но уготовил ему куда более страшное наказание (смерть его дочери - прим.) ... Эта акция, как и другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной республиканской армией», — сказал Игорь Пономарев.

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