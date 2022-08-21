Зеленский: Парад российской техники в Украине может быть только таким
- 21.08.2022, 22:55
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Украинский президент опубликовал видео с Крещатика в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео уничтоженной в боях техники российских оккупантов, которую свезли в центр Киева в преддверии Дня Независимости Украины.
Соответствующее видео Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» 21 августа.
«Парад» российской техники в Украине может быть только таким, – прокомментировал видео президент. – Слава Украине, слава ВСУ!»