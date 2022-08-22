Украинская артиллерия уничтожает оккупантов в Николаевской области
- 22.08.2022, 3:00
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Координаты противника украинская разведка засекла с воздуха.
Одно из направлений, где армия Путина за эти сутки понесла наибольшие потери, — Николаевщина.
Несмотря на попытки россиян захватить одно из сел Николаевщины, чтобы открыть себе дорогу в город, наши армейцы успешно сдерживают врага и избивают как живую силу, так и технику.
О том, как оккупантов уничтожают в отдельных подразделениях фронта, идет речь в сюжете ТСН 21 августа.
«Экипаж боевой машины мчится по полям Николаевщины. Уже через несколько минут эти ребята устроят оккупантам ад. Есть за что! Вот там в украинском поле — россияне устроили себе позиции и бьют нашу пехоту. Координаты противника наша разведка засекла с воздуха», — сообщают корреспонденты.