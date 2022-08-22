На Брестчине сельчанин с ломом пошел на милицию 22.08.2022, 4:00

Та открыла стрельбу.

Березовское РОВД cообщили о драке в деревне Хрисо. На место, как сообщили силовики, отправили группу милиционеров.

Как сообщили силовики, сельчанин якобы ударил мужчину ломом по голове. Приехавшие на место милиционеры просили его положить лом, но тот отказывался сделать и, как сообщают в ведомстве, «пошел с ним на правоохранителей».

Сотрудник милиции якобы предупредил, что будет применять оружие, и сделал предупредительный выстрел. Сельчанин якобы отказался ложиться на землю, «реагировал агрессивно» и был ранен двумя прицельными выстрелами.

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