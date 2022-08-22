Украинский эксперт: Есть два типа крымского «хлопка» 22.08.2022, 5:00

Маленькие и большие.

Во временно оккупированном Крыму все чаще стали раздаваться взрывы. В целом можно выделить два типа «хлопков», который в последние дни встречается на полуострове.

Об этом «24 каналу» рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он заметил, что так или иначе за одним типом «хлопка» приходит другой.

Коваленко отметил, что сейчас уже можно различать два типа «хлопка», который происходит именно на территории временно оккупированного Крыма. Это большой и маленький «хлопок».

«Большой – это те взрывы, которые происходят на больших объектах, таких как аэродром. К примеру, это Новофедоровка, Джанкой. То есть, когда громко, много пламени и задымления»,

– сказал военный эксперт.

По его словам, маленький «хлопок» – второй тип, не менее интересный, хотя кто-то может считать его менее эффектным.

«Это большое количество дронов и БПЛА, которые сегодня мы наблюдаем в воздушном пространстве временно оккупированного Крыма», – объяснил Коваленко.

Он заметил, что не совсем понятно, откуда они там берутся. Ведь чтобы попасть из Херсонской или Николаевской областей, дронам нужно зайти в воздушное пространство, где есть ПВО российских оккупантов. То есть выходит, что она не работает. Или есть вероятность, что это с территории самого Крыма осуществляется такие действия.

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