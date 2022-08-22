ISW назвал серьезную проблему армии России в Украине 3 22.08.2022, 7:35

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ВСУ действуют очень грамотно.

У армии РФ в Украине есть очень серьезная проблема - на востоке она не может превратить тактические успехи в оперативные.

Оккупационные войска, вероятно, так и не смогут выделить достаточно ресурсов для какой-либо одной наступательной операции, чтобы восстановить импульс, необходимый для значительных территориальных достижений, которые приведут к оперативным успехам, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Неспособность российских войск извлечь выгоду из предыдущих успехов в районе Бахмута и Авдеевки является примером более фундаментальной российской военной проблемы - продемонстрированной неспособности превратить тактические успехи в оперативные успехи», - отмечается в материале.

Аналитики подчеркнули, что оккупанты постоянно не могли воспользоваться преимуществами тактических прорывов для маневра в тыловых районах украинских сил или разрушить значительные участки оборонительных линий украинских войск, поэтому они постоянно дают защитникам Украины возможность для тактического отхода и восстановления защищаемых позиций, против которых потом должны начать новые атаки.

«Это явление помогает объяснить чрезвычайно медленные темпы продвижения России на восток и убедительно свидетельствует о том, что россияне не смогут занять гораздо больше позиций в ближайшие месяцы, если ситуация не будет развиваться непредвиденным образом», - спрогнозировали в ISW.

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