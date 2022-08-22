Забрезжил свет в конце тоннеля 1 Олег Жданов

22.08.2022, 7:37

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Олег Жданов

Фото: fakty.com.ua

Когда закончится война в Украине.

Главный итог шести месяцев противостояния Украины России заключается в том, что мы с вами по-прежнему живем в Украине, а украинская армия сражается за независимость нашей страны. Иными словами, мы выстояли.

К тому же, за полгода нам удалось вымотать вооруженные силы Российской Федерации до состояния отсутствия у них наступательного потенциала. Так что сегодня Россия не может рассчитывать на свои войска в плане захвата больших кусков территории. Да, российская армия еще имеет локальный успех на отдельных участках фронта, но продвигаться вперед и захватывать новые территории на сегодняшний день она уже не в состоянии.

Как сказал главком, генерал Залужный, мы заканчиваем оборонительную операцию.

Мы подошли к переломному моменту войны с Россией вплотную, но он еще пока не наступил. Перелом начался тем, что мы остановили наступление российских войск. Однако наше контрнаступление полностью зависит от западных партнеров, поскольку у нас нет собственных ресурсов для ведения войны – это основная проблема.

Украина сейчас примерно в такой же ситуации, как Великобритания в начале Второй мировой войны, когда Черчилль сказал: «Дайте нам оружие, а остальное мы сделаем сами».

Если Украине дадут необходимое количество вооружений, то дальше мы будем говорить и о коренном переломе, и о контрнаступлении, и о выходе на границы 1991 года, и, конечно же, о подписании договора о сосуществовании двух государств (поскольку у нас смежная граница, мы будем вынуждены как-то решать вопрос соседства с Россией).

Впрочем, те силы, которые остаются у Российской Федерации, еще позволяют ей вести войну той же интенсивности, что и на протяжении этих шести месяцев. К величайшему сожалению, у России очень большой ресурс, но и он постепенно сокращается. Пока еще россияне могут вести такую войну, но уже столкнулись с проблемой нехватки личного состава и снижения качества вооружений, ведь они вынуждены снимать с хранения старое советское вооружение и пускать его в бой.

Поэтому Россия пока еще способна вести довольно активную войну, на некоторых направлениях российские войска переходят к оборонительным боям, но, тем не менее, пока еще ресурс у них есть.

Мы же можем переломить ситуацию только за счет повышения боевого потенциала нашей армии. Людской ресурс у нас есть, желание воевать тоже есть, а вот с оружием – проблема. Если нам предоставят оружие, мы будем расти в боевом отношении, и тогда чаша весов качнется в нашу сторону в плане огневых и боевых возможностей ВСУ.

Тем не менее, свет в конце тоннеля уже виден. Как говорил классик, перспективы у нас светлые и добрые. Ведь даже при той острой нехватке вооружения, которую мы испытываем, мы ведем войну современными методами. И я думаю, в самое ближайшее время мы увидим некоторые изменения на фронте в плане разгрома российских войск. Потому что мы, даже с помощью имеющегося вооружения, можем наносить огневое поражение противнику, загонять его в ловушки и навязывать ему свою войну. Сегодня именно мы навязываем Российской Федерации порядок ведения войны, а это очень важно.

Недавние взрывы в Крыму кардинально меняют ситуацию на поле боя. Потому что, как выяснилось, Россия не в состоянии защитить то, что она захватила. А, кроме того, РФ боится признать, кто стал причиной этих взрывов, потому что фактически таким образом она признает свое поражение. А как же, ведь вторая армия мира против 22-ой армии вдруг не смогла выстоять, вдруг не смогла защитить завоевания «собирателя земель русских», как себя называл Путин перед военным вторжением.

Поэтому Россия пытается как-то все это замолчать. И мы пока играем в эту игру – тоже не берем на себя ответственность за эти взрывы, дабы у Москвы не было лишнего повода обвинить нас в агрессивности.

В любом случае, эта война вполне может закончиться возвращением Украиной всех оккупированных территорий, в том числе Крыма. У нас есть шанс выйти на границы 1991 года. Причем самым тяжелым при решении этой задачи будет самое начало – начало контрнаступательной операции. Потому что всю эту российскую военную махину, которая еще способна двигаться, стрелять и сопротивляться, нужно будет сдвинуть с места в направлении государственной границы Украины. Если мы ее сдвинем с места, то дальше все пойдет намного легче.

Так что у нас есть реальный шанс вернуть все свои территории, и мы должны им воспользоваться. Потому что второй шанс нам вряд ли представится, учитывая и политическую, и экономическую ситуацию в мире. К сожалению, сегодня не мы воюем – нами воюют. Мы не самостоятельно ведем войну, а только за счет помощи наших партнеров.

Если говорить о том, когда Украине может удаться вернуть все свои территории, то следует вспомнить, что тот же Пентагон предполагает, что самый поздний срок окончания этой войны – осень 2023 года. Речь идет о полном окончании войны.

Никто не хочет затягивать эту войну на год. Все готовы помочь Украине, чтобы война закончилась в ближайшие максимум полгода, может быть, весной 2023-го.

Посмотрите, как себя ведет Западная Европа – она уже строчит План Маршалла, уже делит, кто что будет отстраивать в нашей стране, предлагает Украине свои услуги по восстановлению ее городов: одна страна берет один город, другая – другой город, третья – целую отрасль. Европейцы прекрасно понимают, что деньги работают только тогда, когда они куда-нибудь вкладываются, а не лежат в банке на счету. Они хотят вложить деньги в Украину и, естественно, получить с этого свою долю прибыли.

Так что никто в мире не заинтересован в затягивании этой войны. Кстати, Россия – в том числе. Потому что российская экономика не вытянет долговременную войну. А с ленд-лизом еще никто не проигрывал.

Так что есть шанс, что нам не придется подводить итоги года, потому что она настолько не затянется.

Олег Жданов, «Главред»

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