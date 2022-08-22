В Беларуси и России больше не будет игры World Of Tanks. 4 22.08.2022, 7:49

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На выбор будут предлагаться два варианта.

Wargaming сообщил, что для любителей World of Tanks из России и Беларуси появится новый клиент, куда перенесут их аккаунты. Он называется «Мир танков». Это произойдет на следующем этапе разделения бизнеса.

После ухода Wargaming из России и Беларуси бизнес передали компании Lesta из Санкт-Петербурга. Именно она теперь будет заниматься поддержкой игры в RU-регионе.

На выбор будут предлагаться два варианта:

перенос аккаунта в RU-регион, которым оперирует Lesta Games. Система будет рекомендовать его игрокам из России и Беларуси.

перенос аккаунта в EU-регион, где оперированием занимается Wargaming. Он рекомендуется игрокам из других стран.

При этом в RU-регионе (Lesta Games) будут доступны только методы оплаты для игроков из России и Беларуси.

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