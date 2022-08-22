закрыть
22 августа 2022, понедельник, 9:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси и России больше не будет игры World Of Tanks.

4
  • 22.08.2022, 7:49
  • 6,032
В Беларуси и России больше не будет игры World Of Tanks.

На выбор будут предлагаться два варианта.

Wargaming сообщил, что для любителей World of Tanks из России и Беларуси появится новый клиент, куда перенесут их аккаунты. Он называется «Мир танков». Это произойдет на следующем этапе разделения бизнеса.

После ухода Wargaming из России и Беларуси бизнес передали компании Lesta из Санкт-Петербурга. Именно она теперь будет заниматься поддержкой игры в RU-регионе.

На выбор будут предлагаться два варианта:

перенос аккаунта в RU-регион, которым оперирует Lesta Games. Система будет рекомендовать его игрокам из России и Беларуси.

перенос аккаунта в EU-регион, где оперированием занимается Wargaming. Он рекомендуется игрокам из других стран.

При этом в RU-регионе (Lesta Games) будут доступны только методы оплаты для игроков из России и Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников
Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип