Какие изменения ждать в белорусских обменниках в конце августа? 22.08.2022, 7:51

6,396

Прогноз по курсам валют.

На белорусском рынке курс евро обвалился до EUR/BYN 2,5607, потеряв за неделю -3,30%. К началу года отставание курса евро вновь вернулось к двузначному значению в -11,17%, пишет myfin.by.

Текущая неделя на российском финансовом рынке пройдёт под знаком режима налоговых выплат (заканчивается налоговая неделя 25 августа), что может спровоцировать повышенный спрос на российские рубли. Допустимо, что курс рубля к доллару США может укрепиться до USD/RUB 55,00. На белорусском валютном рынке это может превратиться в рост курса пары RUB/BYN до 4,3500-4,4000.

Евро, которое находится под давлением на внебиржевом рынке форекс, продолжит коррекцию до паритета с долларом США и может сравняться с ним курсами. На белорусском валютном рынке евро можно ожидать около EUR/BYN 2,4800-2,5000. Доллар также будет находиться около этих значений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».