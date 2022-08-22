Лукашенко запаниковал из-за «хлопков» в Крыму 11 22.08.2022, 7:56

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фото: ТАСС

Диктатор опасается за свою безопасность.

Ко Дню Независимости Украины страна-агрессор Россия частично закрывает свое воздушное пространство с 22 до 25 августа. В частности, речь идет о приграничных с Украиной регионах — Липецкой, Воронежской и Белгородской областях.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко проанализировал, что сейчас происходит на поле боя, какие есть угрозы на 23 и 24 августа, а также о чем свидетельствует удачный «хлопок» в Крыму (а точнее, удачные точечные удары по российским командным пунктам и составам), пишут «Факты».

– Мы прекрасно знаем, что в Кремле помешаны на символизме. Конечно, в эти дни, которые важны для каждого украинца, когда будет отмечаться и День государственного флага (23 августа), и День Независимости Украины (24 августа), они могут готовить для нас довольно неприятные «подарки». Об этих угрозах известно.

О рисках предупреждал и президент Украины, и военное командование, что они готовятся к возможному усилению ракетных атак. Все предупреждены, все понимают эти риски и угрозы. Мы видим, что Воздушные силы постоянно наращивают свои мощности и возможности. Буквально за прошедшие сутки сбиты над Днепропетровщиной четыре ракеты из четырех. Конечно, на 100% не удается сбивать все, но стараются минимизировать угрозу.

Мусиенко отметил, что российская армия стянула дополнительные системы ПВО в Беларусь из-за страха дальнейших удачных ударов по военным объектам, которые могут нанести значительные потери стране-агрессору.

– Россия подтянула дополнительные средства противовоздушной обороны, в частности, в Беларусь. Об этом сообщали и Генеральный штаб, и командование Воздушных сил ВСУ. Это произошло из-за того, что был «хлопок» в Крыму, из-за чего уничтожено достаточно много российских комплексов ПВО на оккупированной части Херсонщины, и радиолокационные станции, радары Подлет и Зоопарк.

Когда начался «хлопок» в Крыму, это совпало с тем, что Лукашенко объявил учения войск противовоздушной обороны. Конечно, белорусская армия самостоятельно бездействует, они пригласили россиян. Кроме того, Россия перебросила дополнительно авиацию и вертолеты на военные аэродромы, граничащие с Украиной, в приграничных областях. Однако что бы они ни готовили, Вооруженные силы Украины готовы к отбитию атак.

Военный эксперт считает, что российские оккупанты начали переживать и откровенно бояться после удачного «хлопка» в Крыму. В частности, в Беларуси и России начали опасаться дальнейших возможных ударов по своей территории.

– Они переживают и откровенно боятся. После того, что в Крыму реально Россия начала пропускать удары, они действительно испугались. Под Джанкоем было уничтожено большое количество ракет, в частности, к средствам ПВО С-300 и не только, поэтому они начали их перекидывать.

Я думаю, запаниковал и Лукашенко, потому что он попросил дополнительные средства ПВО в России. Они бояться возможного «хлопка», который может возникнуть не только в оккупированном Крыму, но и в других приграничных с Украиной точках, в частности, в Беларуси.

По его словам, у российской армии возникли значительные проблемы с системами противовоздушной обороны из-за удачных ударов по складам с ракетами и боеприпасами для оборудования ПВО. По мнению Мусиенко, об этом свидетельствуют эффективные и мощные действия Вооруженных сил Украины, которые наносят значительные потери врагу, совершившему вторжение в нашу страну.

– У них возникают проблемы с ПВО. Южное направление – это явное свидетельство, поэтому можно подтвердить на фактах. Мы видим, насколько более эффективными и мощными стали наши действия, действия реактивных подразделений нашей артиллерии, они четко поражают цели.

И мы видим, что увеличилось количество парных вылетов украинских Воздушных сил на Юге, частота ударов с воздуха по командным пунктам, составам и логистическому обеспечению. Можно проследить, что ситуация в Крыму, когда залетают беспилотники еще что-то, свидетельствует о том, что российские войска начали допускать серьезные промахи в работе своей ПВО. Хотя по любым отчетам в российской армии эти войска считаются одними из «лучших».

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