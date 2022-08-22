ВСУ «подняли на воздух» склад боеприпасов в оккупированном Донецке 2 22.08.2022, 8:00

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В месте взрыва начали детонировать снаряды.

Утром в понедельник, 22 августа, во временно оккупированном Донецке раздались громкие взрывы. Там взорвался склад с боекомплектом захватчиков, а также вспыхнул пожар.

После в месте взрыва начали детонировать снаряды. Об этом написали местные жители в Telegram, публикуя кадры с разных уголков города, сообщает «Обозреватель».

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко уточнил, что в оккупированном городе детонируют боеприпасы на горящем складе БК российских войск.

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