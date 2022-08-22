«Минчанам нравятся наши старые атмосферные дворики» 1 22.08.2022, 8:12

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Белорусы, которые не могут поехать в Европу, отдыхают в Гродно.

Цены на посуточную аренду квартир подскочили, а минчане толпами едут в Гродно ради исторического наследия и обедов в уютных двориках, пишет «Наша Нiва».

Аренда дороже, чем в Минске, Вильнюсе или Праге?

На днях на одном из гродненских городских порталов появилась статья, в которой туристка, посетившая город, жаловалась на высокие цены и низкий уровень сервиса.

Основные претензии заключались в том, что в городе наблюдаются проблемы с поиском жилья. Все номера в гостиницах и хостелах забронированы, а цены на посуточную аренду квартир в Гродно, по ее словам, сейчас выше, чем в Минске, Вильнюсе или Праге. На первый взгляд такое сравнение выглядит преувеличением, но…

Как выяснилось, проблемы с поиском места для ночлега в городе действительно есть. Гостиницы и хостелы по выходным полностью заняты, поэтому тем, кто не успел забронировать номер заранее, приходится искать квартиры на сутки.

Букинг в Беларуси не работает, из-за этого искать квартиры нужно на различных специальных сайтах. Но проблема не в этом. В объявлениях арендодатели прописывают не совсем те ставки, по которым можно фактически заселиться в квартиру.

За указанными в объявлении 50-70 рублями на самом деле скрывается куда более высокая цена, но узнать о ней можно, только прочитав подробности в описании, или исключительно в ходе телефонного разговора.

«Цена зависит от количества постояльцев и суток проживания (50 рублей за одного проживающего, при условии аренды на срок от 15 дней). В праздничные и выходные дни цена договорная», — говорится в описании к одной из квартир.

На деле за сутки проживания в выходные дни от вас потребуют от 150 рублей.

Так, например, за две ночи в 1-2-комнатной с хорошим ремонтом, находящейся в историческом центре, придется выложить 350 рублей. Нередко хозяева таких квартир отказываются сдавать ее только на один день, предлагая два выходных «пакетом».

Немного дешевле можно поселиться в спальных районах, находящихся относительно близко к центру. Такие варианты предлагают по 150 рублей за сутки, или по 300 за два выходных.

Единственная возможность сэкономить на аренде жилья — посещать город в будние дни. По словам агентов, те самые квартиры, что в выходные сдаются по 150-180 рублей в сутки, в рабочие дни можно арендовать по ставке 80-100.

«Со второй половины июня мы начали наблюдать настоящий туристический бум»

Настолько заметную разницу в ценах арендодатели объясняют большим наплывом туристов.

Одна из хозяек таких квартир рассказала «Нашей Ниве», что нечто подобное в Гродно наблюдается каждое лето, но текущий год уже успел стать особенным.

«В принципе город всегда пользовался большой популярностью среди туристов, особенно в теплый период, но приблизительно со второй половины июня мы начали наблюдать настоящий туристический бум.

На протяжении последних двух месяцев спрос только рос, а вместе с ним растут и арендные ставки. И по крайней мере пока снижать их не имеет смысла, ведь и по такой цене на выходные квартиры почти у всех забронированы уже на 2 недели вперед.

Людям очень нравится наш город, они говорят, что у нас здесь как в Европе, видимо, поэтому и цены на аренду у нас европейские», — шутит женщина.

Хозяйка апартаментов говорит, что уже с сентября волна туристов постепенно начнет спадать, но если погода будет хорошей, то в город все равно продолжат ехать в отпуск.

Что касается географии туристов, то, по словам женщины, в этом году, как и в прошлом, большинство ее постояльцев имеют белорусский паспорт.

«У нас стал популярен внутренний туризм, так как в предыдущие два года были закрыты границы. Сейчас ограничений нет, но получить визу сложно и очень дорого, поэтому люди путешествуют по стране. Естественно, что всем интересно съездить к нам, ведь в Гродно действительно есть на что посмотреть. В доковидные времена к нам ехало много литовцев и поляков, а сейчас это в основном белорусы, россияне тоже едут, но их все равно не очень много», — замечает собеседник.

Туристов из ЕС заменили белорусы и россияне

Естественно, что сливки с туристов снимают не только те гродненцы, которые сдают жилье. Значительное увеличение туристов ощущают на себе и местные экскурсоводы.

Один из гродненских гидов рассказал изданию, что город, по наблюдениям, наконец вернулся на доковидные объемы. (В 2019 году только в рамках безвизового режима Гродно и ближайшие регионы посетили 136 тысяч туристов.)

«Последний раз мы что-то подобное видели в 2019 году, когда по городу в прямом смысле слова ходили толпы туристов, а на парковке для туристических автобусов не хватало места для всех желающих. Не исключаю, что под конец лета людей начало приезжать в город даже больше, чем до пандемии», — говорит экскурсовод.

По его наблюдениям, основное отличие 2019 года от 2022-го заключается в том, что в доковидные времена большинство туристов приезжало в город с Запада, а теперь с Востока.

«Даже тотальный безвиз не поспособствовал тому, чтобы возобновился поток туристов из ЕС. Раньше к нам приезжало очень много литовцев и поляков, сейчас такого нет.

Из Польши вообще почти никто к нам в туристических целях не едет. Бывают группы из Литвы и Латвии, но это далеко не то, что было 3-4 года назад. Сейчас основные туристы — это белорусы и россияне, последних стало заметно больше, чем было в предыдущие годы».

«Минчанам нравятся наши старые атмосферные дворики»

Собственники кафе в центре также рады тому, что в город едет много туристов.

«В том числе благодаря туристам в нашем городе постоянно открываются новые заведения, за последние 3-5 лет Гродно очень сильно продвинулся в этом направлении. Я знаю, что к нам приезжает много гостей из Минска, и даже избалованные жители столицы хвалят наши заведения общепита, им нравятся наши старые атмосферные дворики.

Гродно начинает завоевывать славу не только самого красивого города страны, но и места, куда можно съездить, чтобы вкусно поесть и потусоваться в разнообразных интересных заведениях», — утверждает один из местных рестораторов.

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