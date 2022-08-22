Эксперт: У россиян начались проблемы в Черном море 1 22.08.2022, 8:16

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ВСУ оттеснили их под Крым.

Благодаря поставкам противокорабельного вооружения украинской армии удалось оттеснить русских в Крым. Однако они до сих пор могут наносить удары по нашей территории крылатыми ракетами.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

Ранее военная разведка Британии утверждала, что эффективность Черноморского флота России пока ограничена. Рыженко с этим согласился, но растолковал, как украинцы могут этим воспользоваться.

«Все зависит от того, с какой стороны смотреть на тот слайд, который сделали британцы. Первая сторона сделана с упором на то, что, конечно, у россиян действительно возникли проблемы. Это осложняет выполнение ими задач, которые поставлены им в ходе этой «специальной военной операции». Это возможно. Если же посмотреть со стороны Украины, то там сказано, что благодаря приобретению новых возможностей, а конкретно противокорабельных систем, нам удалось оттеснить россиян под Крым. Они фактически находятся возле Крыма, очень близко к побережью под защитой систем ПВО. Но это все равно позволяет им использовать ракеты большой дальности и наносить удары по Украине», - отметил эксперт.

Рыженко добавил, что британская спецслужба констатировала осложнение высадки десанта на южное побережье Украины.

«Это как раз из-за того, что мы взяли его под контроль. Практически в этом сообщении содержится констатация ситуации, сложившейся за месяц на Черном море. Отсчет начался с 13 апреля, когда был уничтожен крейсер «Москва». Второй эпизод – уничтожение спасательного буксира «Василий Бех». Третий эпизод – газовая платформа. Возможно, было что-то еще, но об этом мы не знаем. Россияне поняли, что там опасно, и отошли», - констатировал эксперт.

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