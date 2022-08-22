Белорусские медики: Зарплата упала в 2,5 раза 2 22.08.2022, 8:23

3,134

Как режим обманул белорусских врачей с доплатами.

С 1 июля медикам дали новые надбавки и даже пообещали увеличение зарплат. Идея такая: дать доплаты всем, а не только работающим с коронавирусом.

А в начале июня, анонсируя изменения в расчетниках, министр здравоохранения пообещал сохранить зарплату у врачей и медсестер на прежнем уровне, мол, получать они будут не ниже, чем годом ранее.

Медики же увидели первые расчетники. Ожидаемого роста не случилось: у кого-то зарплаты упали на треть, а у некоторых — в 2–2,5 раза. Об этом пишет grodno.in.

«Новая надбавка — насмешка»

Татьяна (имя изменено) работает помощником врача в одной из столичных поликлиник три года. Она была в числе тех первых добровольцев, которые в первую волну вызвались работать в контактных бригадах. Речи о доплатах тогда еще не шло, некоторые медики, честно признается девушка, боялись новой неизвестной инфекции и не хотели работать с коронавирусом.

— Я же пошла, что называется «за идею». А потом нам ввели эти доплаты — желающих поработать с COVID-19 стало гораздо больше, — говорит Татьяна.

Девушка говорит, что по сути все три года она всегда работала в «грязной зоне». И зарплата наконец-то стала хорошей. Среднему персоналу в поликлиническом звене полагалось 500 рублей за работу с коронавирусом в месяц, врачам — 1000.

Где-то на протяжении года мы зарабатывали неплохо — у меня выходило чуть меньше 1,5 тысячи в месяц, у врачей в нашей поликлинике — по 2,5 тысячи в среднем. Но и работали много: были дни, когда у меня насчитывалось 135 визитов за 6 часов — как хочешь, так и обойди. Прошлой осенью очередь из пациентов тянулась аж за воротами, говорит помощник врача.

Чтобы получить коронавирусную надбавку, нужно было 7 рабочих смен, в которые ты «встретился» с коронавирусом (хотя бы один подтвержденный случай) — доплата начислялась в полном размере. Если менее семи — высчитывалось по количеству дней.

В мае 2022 года у Татьяны было лишь несколько «коронавирусных» смен.

Поэтому в расчетнике за май у девушки стоят три таких смены за предыдущий месяц (71,43 рубля) и две за май (50 рублей). Итого на руки за месяц было получено 1022,46 рубля.

В мае 2021 года ковидную надбавку Татьяна получила полностью — 500 рублей.

В коронавирусный май 2021 года было 1404,34 рубля.

Прошлой осенью Минздрав разрешил врачам ставить диагноз «коронавирус» без ПЦР, если есть характерные признаки инфекции. Правда, для того, чтобы доказать, что им приходилось иметь дело с заболевшим COVID-19 на своей смене, чтобы потом получить соответствующую надбавку, нужен был именно лабораторно подтвержденный диагноз.

— Нас это не коснулось: мы как отправляли на тестирование пациентов, так и до сих пор отправляем, если это надо. Никому не отказываем. Но слышала от коллег, в других поликлиниках все было сложнее: нет пациента с официальным диагнозом — нет «коронавирусного» дня — нет надбавки, — говорит Татьяна.

Новая надбавка у помощника врача составила всего 120 рублей (50% от оклада).

В июле зарплата с новой доплатой у нее составила 1106,33 рубля. Но увеличилась она в первую очередь за счет большего количества отработанных часов. Сама стимулирующая выплата — 119,7 рубля. Это ровно половина от небольшого оклада помощника врача размером в 239,4 рубля.

Этой зимой зарплата у помощника врача достигала почти 1,5 тысячи.

— Эта надбавка — насмешка. Мы с коронавирусом сталкивались всегда с самого начала, и теперь число заболевших растет. А сейчас, после «увеличения» зарплаты, я стала получать, как минимум, на 300 рублей меньше. И так у бюджетника происходит всегда: в одном месте добавили — в другом что-то забрали, — говорит Татьяна.

Сейчас, говорит помощник врача, коронавирус идет постепенно в рост — в их поликлинике выявляется по одному-два случая в день. При этом вся смена в жаркие летние дни у нее проходит в полной экипировке: условия труда, риски не поменялись, но зарплата уменьшилась.

— У нас в целом настолько низко ценится труд медиков. Это позор, когда врач столько получает. И очень обидно слышать, когда говорят про высокий уровень зарплат у медиков, как нам регулярно их поднимают, и про средние «по пятьсот» по стране, — грустно вздыхает Татьяна.

«После этого я уволилась»

Еще одна история — от медсестры столичной поликлиники Екатерины. Она получила последний свой расчетник в качестве медсестры — девушка уволилась. В нем были и новая стимулирующая выплата — 83,79 рубля, или 35% от ее оклада, который составлял 239,4 рубля.

Зарплата за май составила всего 885,7 рубля, в июле в целом вышло больше, потому что Катя еще брала подработку санитаркой, итого 1160 рублей.

Новая надбавка у медсестры за июль составила около 84 рублей.

В мае на руки медсестра Екатерина получила почти 886 рублей.

— Я почти не работала с ковидом, лишь немного мы помогали «грязной зоне». Тогда получила +500 рублей надбавки к зарплате. Сейчас с этой новой доплатой… Знаете, ничего у нас не выросло, кроме цен. Я поняла, что больше не хочу быть в медицине — из-за зарплат и неуважения к нашему труду, — объясняет Екатерина.

В разы меньше теперь получили реаниматологи

Подробности этой истории несколько изменены, чтобы максимально сохранить анонимность врача. Анестезиолог-реаниматолог одной из больниц, почти три года проработавший в отделениях с тяжелыми пациентами, рассказал, как его коллеги отнеслись к новости о новых надбавках.

— В наших отделениях были самые высокие коронавирусные надбавки: по 3 тысячи врачам, по 2 тысячи медсестрам. После того, как их убирают, зарплата у нас падает почти примерно в 2,5 раза, — приводит пример реаниматолог.

Как только проанонсировали эти изменения, руководство больницы собрало всех сотрудников, попыталось что-то объяснить и подбодрить.

— В тот же день заявления на увольнения написали несколько медсестер нашего отделения, были смены, когда врачам пришлось брать на себя их обязанности — людей просто перестало хватать, — говорит доктор.

Новая доплата теперь в 2,5 раза меньше, чем коронавирусная: это 200% от оклада, размер которого у врача анестезиолога-реаниматолога составляет около 600 рублей.

— Это неуважение — рассказывать про то, что мы стали получать больше. Я провожу время в СИЗе, с тяжелейшими пациентами больше, чем вне больницы. Реаниматологи меня поймут: нам все три года, даже на спаде коронавируса, легче не работалось. Впервые наш труд оценили по-настоящему, но все снова вернулось на круги своя, хотя мы по-прежнему работаем в тех же условиях, — говорит анестезиолог-реаниматолог.

Он добавил, что его коллеги, которые ранее сомневались в своем отъезде за границу и еще не уехали, теперь активно начали изучать языки и думать о переезде. Последней каплей стали именно эти надбавки.

«Надбавка в 10 раз меньше»

Впечатлением от новых способов поощрить медиков поделился фельдшер скорой помощи в одном из регионов. Он рассказал, что все 3 года с коронавирусом у них были неплохие надбавки — сколько вырабатывали, столько и «получали по заслугам». У него максимальная сумма надбавок достигала 2 тысяч рублей в месяц. А новая надбавка — в 10 раз меньше (теперь стимулирующая выплата фельдшерам на скорой — 60% от оклада).

— Все ожидали, что нам увеличат оклад на 60% — тогда бы в рост пошли и другие надбавки, привязанные к окладу. Это было бы хоть что-то. А так у нас забрали ковидные надбавки и дали маленькие новые. Уже сейчас у нас достаточно быстро подрастает ковид, а что будет осенью? — задал риторический вопрос фельдшер и вздохнул.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».