Mirror: Британским военным сказали готовиться воевать против РФ 3 22.08.2022, 8:31

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Военнослужащие должны быть готовы к любому сценарию.

Таблоид Mirror сообщает, что в Великобритании солдат призвали готовиться к тому, что их могут отправить в Украину воевать против России. Война в Европе длится уже полгода, ее нельзя игнорировать, поэтому военнослужащие должны быть готовы к любому возможному сценарию.

Уорент-офицер Пол Карни призвал солдат проверить свою физическую подготовку и позаботиться о своих близких. Он отметил, что в случае их отправки в Украину связь с семьями может отсутствовать длительное время.

«Я прошу, чтобы вы сейчас обсудили с ними потенциальную отправку. Найдите номера сетей поддержки и соответствующих людей, которые могут им помочь, например, офицера отдела социального обеспечения и священника», – призвал Карни.

Такой поворот событий допускает и генерал Ричард Даннат, который ранее командовал армией. По его словам, военнослужащие должны быть готовы к любому сценарию.

«Это не значит, что армия собирается отправляться в Украину, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне в каждом аспекте жизни. Тем не менее, учитывая войну в Европе, агрессивную Россию и обеспокоенные страны на границах России, вполне разумно, что британские солдаты реалистично смотрят на то, что может произойти», – рассказал генерал.

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