«Купила платье за €600 и кольцо с бриллиантом, а потом потеряла интерес к вещам» 7 22.08.2022, 8:39

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Белоруска рассказала, как меняется отношение к деньгам с доходом от $2 тысяч.

Говорят, деньги улучшают качество жизни лишь до определенного момента. Исследования показывают, что для американцев, например, этот потолок находится на уровне 75—90 тыс. в год на семью. Каждый полученный сверху доллар не приносит столько радости, как раньше. Белоруска Светлана Левчук на себе прочувствовала, как меняется отношение к вещам с увеличением дохода. Когда она вышла на стабильные $2 тыс. в месяц, стала делать статусные покупки. Удовольствие приносил сам факт того, что минчанка может себе это позволить. Со временем приоритеты изменились, сместившись за пределы банального шопинга. Теперь Светлана охотнее тратит деньги не на себя, а на близких людей, а еще целенаправленно копит «на пенсию», пишет onliner.by

Поставила цель: добиться зарплаты в $2 тыс.

Светлане 36 лет, у нее довольно типичный карьерный путь в IT. Окончила курсы по автоматизированному тестированию, попала на стажировку и много-много работала — сначала автоматизатором первого уровня, потом второго/третьего и так доросла до позиции менеджера.

Сейчас белоруска руководит в компании отделом исследования и разработки, доход с каждым годом растет и радует нулями. Называть точную сумму Светлана не захотела, но уточнила, что на данном этапе это более $3 тыс. в месяц.

— Наверное, в какой-то момент деньги для меня стали как оценки. Я же отличница со школы, училась на бюджете на факультете международных отношений БГУ и получала повышенную стипендию за хорошую учебу. И вот сейчас пятерки и десятки мне заменили деньги. Если тебе не повысили в очередной раз зарплату, значит, ты плохо работаешь — со временем начинаешь рассуждать так, — улыбается героиня.

В сферу IT белоруска пришла по примеру мужа — он уже отлично зарабатывал, когда Светлана начинала с $200 в месяц. После декрета и работы на госслужбе в «Белтаможсервисе» ей было интересно узнать, на какой уровень дохода она способна выйти в принципе. Изначально поставила себе цель: зарабатывать $2 тыс.

— Раньше мне казалось (и я до сих пор так считаю, даже с учетом инфляции), что тысяча долларов — это сумма, с которой можно комфортно жить в Беларуси и не смотреть на цены в магазинах. Если исключить путешествия, я слабо представляю, что вообще нужно делать в нашей стране, чтобы тратить больше. И вот я в голове умножила эту цифру на два (это, наверное, такая черта характера, перфекционизм) и решила ее добиться.

С ростом зарплаты захотелось брендовых вещей и ювелирки

Стабильно по $2 тыс. в месяц Светлана стала зарабатывать в 27 лет. Первые полгода ушли на осознание того, что эти тысячи никуда не исчезнут, что это не временное явление. А дальше начался любопытный период: белоруске захотелось дорогих вещей — брендовых платьев и сумочек.

— Может, это какие-то комплексы с детства, может, влияние мамы и ее окружения (у них же принято показывать свой статус за счет вещей), но было время, когда я серьезно увлеклась шопингом. Помню, что купила себе платье от люксового бренда за €600 — не то чтобы оно было прям супер, но мне было приятно, что я могу позволить себе такую вещь. Дальше мама стала спрашивать, почему я хожу в пуховике уже которую зиму, «как бомж», надо покупать шубу. Так у меня появился норковый полушубок за $2,5 тыс. Из Барселоны, помню, привезла столько одежды, что пришлось даже покупать дополнительный чемодан! И до сих пор часть вещей висят новые, с бирками.

С ювелирными украшениями отдельная история. До 30 лет Светлана с удовольствием носила самую недорогую бижутерию, но с ростом дохода переключилась исключительно на белое золото.

— Мама начала говорить, что бижутерия — это не статусно, что нужно носить дорогую ювелирку, что у меня должно быть золотое кольцо с бриллиантом… При этом желтое золото мне абсолютно не нравилось, а вот белое — вполне. И я начала постоянно присматривать себе что-то в Минске, ездила в командировки и там тоже искала красивую ювелирку. В итоге купила из белого золота четыре пары сережек, три браслета, пару цепочек…

— А кольцо с бриллиантом?

— Да, вот оно, на мне, — показывает Светлана. — Стоило что-то около $1,5 тыс., наверное, это самая дорогая ювелирка, которую я покупала. В последние годы на украшения в магазинах я уже не смотрю, просто потеряла к ним интерес. Может, это лень: ты понимаешь, что тебе опять надо идти в магазин, что-то выбирать, примерять… А может, просто взросление — с возрастом такие покупки перестают приносить удовольствие. Я и одежду сейчас практически не покупаю.

Столько вещей лежит, многое уже не нравится, поэтому я больше думаю, как разгрузить шкафы, а не как их загрузить.

Большая квартира не нужна, машина — тоже

С потерей интереса к статусным вещам деньги в семье стали очень быстро откладываться, рассказывает Светлана. Объединив усилия, за 10 лет они с мужем довольно легко, без привлечения кредитов смогли купить две квартиры и машину.

Год назад супруги разъехались, и теперь у каждого есть свое жилье. Авто продали еще раньше — по мнению Светланы, в Минске гораздо проще обходиться без него.

— У меня работа близко от дома, на такси я могу доехать за 3,5 рубля. Учитывая, что ездить в офис мне надо не каждый день (у нас гибридный режим работы), в месяц на такси я могу потратить максимум 150 рублей. Обслуживание машины и бензин стоят намного дороже, плюс очень много времени уходит на то, чтобы поменять масло, ремни. Лично мне машина точно не нужна, — говорит белоруска.

Квартира, в которой Светлана сейчас живет с дочкой-девятиклассницей, относительно небольшая — около 70 метров. И это оптимальная площадь для семьи, считает собеседница.

— У нас объединенная кухня с залом и две спальни, все обустроено в стиле минимализма. Есть где поспать, есть где посидеть — мне очень нравится. Когда проезжаю в частном секторе мимо трехэтажных коттеджей, если честно, удивляюсь: зачем людям такие дома? Я даже не представляю, что там можно делать на такой площади и сколько времени занимает уборка, — удивляется Светлана.

Квартира есть, ремонт сделан, машина не нужна — Светлана честно признается, что тратить большую зарплату ей не на что. Еще несколько лет назад нравилось вкладывать деньги в ребенка, но сейчас дочка подросла и тоже отказывается от дорогих вещей.

— Оказалось, что у молодых людей сейчас другие ценности. Мы можем прийти в магазин, а дочка скажет: «Мама, я это себе лучше в секонде возьму, все равно скоро выброшу». Это удивительно для меня, но ей не нужны брендовые вещи. Единственная дорогая покупка за последнее время — это телефон. В старом у нее просто не было возможности для бесконтактной оплаты, поэтому телефон мы обновили. И наушники недавно купили хорошие — долларов за 200. В остальном с подросшим ребенком, как ни странно, расходы небольшие — 200—400 рублей в месяц получается. И делим мы эту сумму с отцом ребенка пополам.

Сама Светлана пользуется телефоном, который купила три года назад. Он уже слегка потрепан, но по функционалу героиню в основном устраивает

На цены в продуктовых магазинах Светлана давно не обращает внимания, при этом на еду тратит не много — в месяц получается 500—600 рублей. Минчанка объясняет: сама она питается на работе бесплатно, а ребенок ест в школе или в лагере, поэтому закупаться продуктами в больших масштабах нет необходимости. В кафе с дочкой Светлана бывает раз в две недели — не считает себя фанаткой белорусского общепита.

Если говорить про уход за собой, здесь тоже без излишеств: маникюр у проверенного мастера раз в месяц — 30 рублей, лазерная эпиляция раз в квартал — 120 рублей, окрашивание и процедуры для волос раз в квартал — 500—600 рублей, косметолог — 300 рублей за серию процедур раз в год.

— Может, с возрастом мне захочется губы сделать или подтяжку, тогда, наверное, другие траты пойдут, — смеется Светлана. — А пока как-то не лежит к этому душа… Хотя вот недавно сожгла лицо и купила три израильских крема за 400 рублей, но их же хватит на полгода минимум, это небольшие расходы. Еще духи покупаю дорогие — €80 за маленький флакончик, тоже хватает на несколько лет. Все остальное у меня бюджетное. Вот на днях зашла в «Остров чистоты» и купила белорусский карандаш для бровей за 2 рубля. Это расходный материал, сломался — выкинул.

— Хорошо, а солнцезащитные очки за сколько купили? А платье? — любопытствуем.

— Очки покупала рублей за 60 лет пять назад. Они не брендовые, совершенно обычные. Мне вообще сложно подобрать очки, поэтому ношу те, что есть. Платье покупала в прошлом году в массмаркете. Не поверите, в последний раз в торговом центре я была в августе прошлого года, приходили с дочкой за браслетом. А в этом году как-то не было желания ходить по магазинам.

На что тратить деньги, если все потребности закрыты?

Может показаться, что деньги Светлане в таком количестве не нужны, но это не совсем так. Минчанка говорит, что высокая зарплата ее по-прежнему мотивирует на работе: это показатель того, что ее ценят как специалиста. Кроме того, хороший доход дает уверенность в завтрашнем дне — даже если в текущий момент эти деньги потратить не получается.

— Сейчас мне для жизни достаточно $500, когда нет каких-то крупных трат. Но, думаю, если бы я зарабатывала ровно эту сумму, вряд ли была бы счастлива. Когда понимаешь, что есть вещи, которые ты не можешь себе позволить, психологически это некомфортно. Допустим, захотела я купить себе платье за 300 рублей — это значит, что с другими расходами пришлось бы ужиматься, красную рыбу в магазине уже не купишь. Хорошо, когда ты уже наигрался с дорогими покупками и тебя к этому уже не тянет. Тогда можно посмотреть на другие, более важные вещи.

С началом пандемии Светлане захотелось систематизировать процесс накоплений, а не просто складывать в кубышку то, что осталось непотраченным с зарплаты. Так появились две условные «корзины»: первая — на будущее ребенку, вторая — на «пенсию».

— Я как-то резко осознала, что будущее весьма туманно и думать о старости нужно уже сейчас. Очень тяжело бывает наблюдать за пенсионерами в магазинах, как они выискивают самые дешевые продукты, как пересчитывают деньги в магазине по несколько раз… Поэтому я решила, что должен быть какой-то неприкосновенный запас, который я не буду тратить ни при каких обстоятельствах.

С тех пор откладываю условно на пенсию по $500 в месяц. Часть денег вложила в иностранный рынок акций, часть просто копится.

В корзину «на ребенка» Светлана также откладывает по $500 в месяц, плюс аналогичную сумму с каждой зарплаты вносит ее бывший супруг. Эти деньги в семье рассчитывают потратить на платное образование дочки или на первый взнос за квартиру для нее.

— Деньги на ребенка, если честно, у нас просто лежат, потому что в банковской системе пока слишком много нестабильности. Накопления «на пенсию» я время от времени отношу в банк на краткосрочные вклады, чтобы купюры банально перепроверили, чтобы на них не появлялась плесень. А вообще, моя цель — накопить наличными около $200 тыс. и положить их на какой-нибудь выгодный депозит. Какими в будущем будут проценты, я не знаю. Но сейчас, по моим подсчетам, с этой суммы можно получать $1 тыс. в месяц. Это будет вполне комфортная пенсия, — рассуждает минчанка.

Светлана не отрицает: возможно, в будущем приоритеты изменятся и на собранные деньги она захочет купить бунгало у моря. Но пока план именно такой.

— Вы могли бы летать каждый год на какие-нибудь Мальдивы, а не собирать на пенсию. Думаете, это правильный подход?

— Может, когда-нибудь я съезжу на Мальдивы — просто чтобы посетить это место, увидеть, что это такое. Но вообще, я не очень люблю пляжный отдых, мне больше нравится гулять по европейским городам. До пандемии мы по два-три раза в год куда-нибудь ездили. Сейчас стало тяжелее выбираться из Беларуси, но я все равно стараюсь. В этом году была в Грузии, в Египте (это скорее вынужденная поездка, просто не было других возможностей) и недавно ездила в Вильнюс и Варшаву. Все это стоило не очень дорого, из моего плана по накоплениям я не выбиваюсь. Конечно, у меня есть туристические мечты: например, хочу побывать в Мачу-Пикчу (город в Перу. — Прим.), но там нужна серьезная физическая подготовка, пока это в далеких планах.

Траты на себя больше не приносят столько радости, как раньше

Рассказывая о поездках, Светлана вспоминает: недавно она оправила в Турцию свою маму. Говорит, это принесло ей не меньше удовольствия, чем если бы она съездила в путешествие сама.

— В последние годы я стала все чаще осознавать, что траты на себя больше не приносят особой радости. Если удается что-то купить дочке или маме из того, что они давно хотели, — вот это действительно приятно. Надо куда-то поехать — не вопрос, надо маме сделать ремонт на кухне — пожалуйста. Есть желание быть полезной, участвовать в благотворительных инициативах, то есть идет трансформация скорее в эту сторону. У меня была даже мысль взять на воспитание ребенка из детского дома, пока я обдумываю это желание.

— А есть все-таки вещи, которыми вы продолжаете себя баловать?

— Вообще, я пыталась найти для себя хобби, которое приносило бы мне удовольствие, но пока не нашла. Коллекционирую веера — но сколько они стоят? Два доллара, три — вряд ли можно сказать, что я себя этим балую… Люблю покупать книги. Я так и не смогла перейти на электронную читалку, не зашла она мне, а вот бумажные книги листать — это класс. Сейчас читаю Акунина — есть такая серия подарочных изданий, книги стоят по 80—90 рублей. И я с удовольствием их покупаю.

— А какие траты окружающих вы не понимаете и не разделяете?

— Наверное, я никогда не пойму покупку очень дорогих машин — за $60—80 тыс. Новая машина в хорошей комплектации стоит в пределах $20—30 тыс. — зачем переплачивать в три раза? За эти деньги можно купить еще одну квартиру. Или просто раздать их бедным — сколько пользы будет… Еще я не очень понимаю сейчас покупку дорогих украшений, хотя сама через это прошла. В последние годы пересмотрела свои взгляды… Если уж вкладываться в золото, то только в слитках, — смеется Светлана.

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