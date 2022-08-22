Турецкий ятаган в спину Путина прилетел в выходные 1 Telegram-канал «СерпомПо»

22.08.2022, 8:44

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Анкара не хочет нарываться на экономические неприятности с Америкой.

Турция не присоединилась к западным санкциям против путинской СВО. Великая геополитическая победа.

Но вот замминистра финансов Турции Юнус Элитас в разговоре со своим американским коллегой Уолли Адейемо сообщил, что, хотя Турция воздерживается от присоединения к западным санкциям, она не допустит, чтобы Россия использовала Турцию для обхода западных ограничений.

Обратите внимание, что тема обсуждается на техническом уровне – заместителей министров финансов. Считается, вероятно, что на политическом уровне вопрос решен.

И это, конечно, так. Турция вовсе не «друг» России в том смысле, как это понимается в Кремле: «друзья» лишь те, кем можно вертеть так, как собака вертит своим хвостом.

Использовать СВО для того, чтобы Эрдоган приобрел глобальное мировое значение, как человек, открывший экспорт украинского зерна, - это пожалуйста. А нарываться на экономические неприятности с Америкой – «ищи дурака». На это только такой чудак, как Путин, способен.

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