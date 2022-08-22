ISW: Мягкие санкции против режима Лукашенко помогают РФ обходить запреты
- 22.08.2022, 8:51
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Западу стоит закрыть лазейки.
Недавно российское и белорусское правительства подписали срочное соглашение о ремонтно-восстановительных работах авиационной техники. Таким образом, Российская Федерация пытается обойти западные санкции, считают аналитики Института изучения войны (ISW).
Введенные против страны - агрессора ограничения значительно усложняют работу оборонного комплекса РФ. В частности, запрет на поставку комплектующих не позволяет строить высокоточное оружие и осуществлять ремонтные работы. Но Россия ищет пути обхода санкций. Соглашение с Ираном в авиационной отрасли, аналогичный контракт с Беларусью будет способствовать разрешению текущих сложностей.
«Это соглашение может быть частью попытки России использовать более мягкий режим санкций в отношении Беларуси, чтобы обойти секторальные санкции», - говорится в отчете ISW.
Несмотря на то, что Беларусь также имеет определенные ограничения, они направлены преимущественно на отдельные предприятия, в частности, на те что производят радиолокационные системы, автомобили и осуществляют ремонт гусеничных машин. Но в какой степени санкции повлияли на импорт авиационных запчастей пока не известно. Вполне вероятно, что для Беларуси закупать необходимые детали гораздо проще, чем в РФ.