Кто придумал баскетбол и хоккей 22.08.2022, 9:07

Нередко кажется, что некоторые виды спорта существуют с древних времен.

Кто бы мог подумать, но, например, игра лакросс старше печатного станка, а гольф изобрели до рождения Авраама Линкольна. Первую книгу о фигурном катании издали до провозглашения независимости США. В общем, спорт долговечен и постоянно развивается, как и само общество. Вот истоки, вероятно, самых популярных видов спорта в XXI веке, пишет Techinsider.

1. Баскетбол

Единственный крупный американский вид спорта с четко идентифицируемым изобретателем. Джеймс Нейсмит написал оригинальные 13 правил этого вида спорта в рамках классного задания в декабре 1891 года в учебной школе Христианской ассоциации молодых мужчин (YMCA) в Спрингфилде, штат Массачусетс.

Родившийся и получивший образование в Канаде, Нейсмит приехал на юг США, чтобы заняться физическим воспитанием. Нейсмит стремился создать игру, в которую можно было бы играть в спортзалах зимой. Первый в истории баскетбольный матч был сыгран 21 декабря 1891 года.

2. Американский футбол (регби)

Тесно связанный с двумя древними английскими видами спорта — регби и футболом (или ассоциативным футболом), — американский футбол зародился в университетах Северной Америки, прежде всего в Соединенных Штатах, в конце 19 века.

Человеком, ответственным за переход от более ранней игры, похожей на регби, к американскому футболу, который мы знаем сегодня, был Уолтер Кэмп, также известный как «отец американского футбола». Будучи студентом Йельского университета и студентом-медиком с 1876 по 1881 год, Кэмп играл полузащитником и позже занял позицию главного тренера, став пионером многих правил и нововведений, которые сформировали современную игру.

3. Бейсбол

Упоминания об играх, напоминающих бейсбол, в США относятся к 18 веку. Как и в случае с футболом, его ближайшими предками являются две игры: лапта (детская игра, привезенная в Новую Англию колонистами) и крикет.

В сентябре 1845 года группа мужчин из Нью-Йорка основала бейсбольный клуб New York Knickerbocker. Один из них — пожарный-волонтер и банковский служащий Александр Джой Картрайт — разработал новый свод правил, который станет основой современного бейсбола, призывая, среди прочего, к ромбовидному полю, линиям фолов и правилу трех ударов.

4. Лакросс

Лакросс, старейший командный вид спорта в Америке, восходит к 1100 году нашей эры, когда в него играли группы индейских племен — ирокезы, — на территории нынешнего Нью-Йорка и в районах Канады. Ранние версии матчей по лакроссу включали сотни мужчин и использование деревянных палок, иногда с сетчатыми корзинами или прикрепленными карманами, а также маленькие мячи, обернутые оленьей шкурой.

Лакросс продолжал развиваться в Канаде, где в 1859 году он стал национальным видом спорта. В 1867 году Джордж Бирс, дантист из Монреаля, написал первый свод правил этого вида спорта.

5. Фигурное катание

Самые ранние свидетельства катания на коньках датируются примерно 3000 г. до н.э., когда жители Скандинавии и России подпиливали и превращали голени крупных животных (лошади, олени и овцы) в коньки для зимних путешествий по замерзшим озерам и водным путям.

Технически дисциплина фигурного катания развилась в Британии 18-го века, когда люди получили больше времени для развлекательных мероприятий. В 1772 году англичанин Роберт Джонс написал первое учебное пособие по фигурному катанию «Трактат о фигурном катании», в котором предлагались указания о том, как создавать на льду такие фигуры, как круги, змеевидные линии, спирали и восьмерки.

6. Хоккей

Истоки хоккея с шайбой восходят к играм с клюшкой и мячом, в которые играли в средние века или даже в Древней Греции и Египте. Версии игры развивались в Европе 18-го века и вскоре распространились в Канаде и США.

По данным Международной федерации хоккея с шайбой, первый организованный хоккейный матч был сыгран 3 марта 1875 года между двумя командами по девять человек из монреальского конькобежного клуба «Виктория».

7. Гольф

Известно, что в Шотландии еще в 15 веке играли в разновидности гольфа: иногда играли на больших участках земли, иногда – на улицах деревень и городов.

В 1744 году Почетная компания Эдинбургских игроков в гольф записала первые правила игры, известные как Тринадцать статей, для своего турнира в Лейт Линкс в Эдинбурге. В течение следующих 100 лет эти 13 правил были приняты более чем 30 клубами, что помогло формализовать вид спорта, который мы знаем сегодня.

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