Кремлевское шоу? Мария Кучеренко

22.08.2022, 9:15

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Машину Дугина могли подорвать свои же.

В комментариях о предварительном подрыве Дарьи Дугиной (дочери Дугина) в ее автомобиле я бы советовала быть сдержаннее. Не то что бы мне ее жалко - вовсе нет. Уже идут заявления, что хотели подорвать папочку - он должен был сесть в эту машину, но что-то пошло не так.

Дугин - выживший из ума старец, никакой не идеолог. За принятие решений не отвечает. Это не значит, что он заслуживает снисхождения - вовсе нет. Это значит, что он слишком смешная цель для любых внешних сил.

Похоже на шоу, организованное своими же. А пожертвовать решили тем, кого ну точно не жалко. Хотя я могу ошибаться, разумеется. Или нет.

А теперь то что я хочу добавить. Я глубоко рациональный человек, работающий с не самыми приятными темами. И потому я иногда говорю в каких-то проф. кругах, чего делать точно нельзя.

Когда все сидели прибитые глумлением русских над «Азовсталью» после выхода наших героев, я говорила что так просто им это не пройдет. На меня же, естественно, поворачивали головы и спрашивали, мол, знаешь что-то?

Я знаю и знала только одно: есть то, чего делать нельзя, потому что пришибет. Глумиться над местами массовых смертей, геноцидов, боевых действий - нельзя. Глумящемуся прилетит.

И это никакая не мистика, это просто так работает для людей. Особенно, если они сознают, что делают и где находятся.

Дарья Дугина глумилась. Ездила на «Азовсталь». Про энергии темные рассказывала. Я могла бы ответить в духе ее папаши, мол, «заглянула в глаза смерти - смерть с тебя спросила», но скажу рационально: рамки морали прочерчены кровью. Да, буквально.

Мария Кучеренко, «Фейсбук»

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