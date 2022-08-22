закрыть
22 августа 2022, понедельник, 10:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В белорусских школах откроют инженерные классы

6
  • 22.08.2022, 9:21
  • 1,844
В белорусских школах откроют инженерные классы

Классы будут открываться на базе технических мини-лабораторий, разработанных российской компанией.

В Беларуси с 1 сентября появятся инновационные инженерные классы. Всего из будет 150, сообщают «Минск-Новости».

Классы будут открываться на базе технических мини-лабораторий, разработанных российской компанией «Роббо». Он в прошлом году выиграла тендер Минобразования.

Такие классы будут оснащаться 3D-принтерами, робототехническими платформами, наборами схемотехники и микроэлектроники для обучения. Также разработаны методические материалы и планы занятия. Готовится программа для обучения учителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников
Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип