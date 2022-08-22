В белорусских школах откроют инженерные классы 6 22.08.2022, 9:21

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Классы будут открываться на базе технических мини-лабораторий, разработанных российской компанией.

В Беларуси с 1 сентября появятся инновационные инженерные классы. Всего из будет 150, сообщают «Минск-Новости».

Классы будут открываться на базе технических мини-лабораторий, разработанных российской компанией «Роббо». Он в прошлом году выиграла тендер Минобразования.

Такие классы будут оснащаться 3D-принтерами, робототехническими платформами, наборами схемотехники и микроэлектроники для обучения. Также разработаны методические материалы и планы занятия. Готовится программа для обучения учителей.

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