Израильский офицер назвал возможную дату удара ВСУ по Крымскому мосту

Израильский офицер назвал возможную дату удара ВСУ по Крымскому мосту4
- 22.08.2022, 9:25
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Не только россияне, но и украинцы любят «символические даты».
Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Крымскому мосту в день 31-й годовщины независимости, 24 августа.
Такое предположение высказал Радио НВ майор резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер.
По его словам, не только россияне, но и украинцы любят «символические даты».
«И поэтому я ожидаю в эти даты обострения ракетных обстрелов, прежде всего, территории Украины. Поэтому советую всем отпраздновать праздники дома на этот раз. Также Украина должна обострить ситуацию в эти дни... Пожалуй, [может освободить какие-нибудь населенные пункты], возможен удар по Крымскому мосту или другому важному объекту на территории России или полуострова Крым», - спрогнозировал он.