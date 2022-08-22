Израильский офицер назвал возможную дату удара ВСУ по Крымскому мосту 4 22.08.2022, 9:25

8,508

Не только россияне, но и украинцы любят «символические даты».

Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Крымскому мосту в день 31-й годовщины независимости, 24 августа.

Такое предположение высказал Радио НВ майор резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер.

По его словам, не только россияне, но и украинцы любят «символические даты».

«И поэтому я ожидаю в эти даты обострения ракетных обстрелов, прежде всего, территории Украины. Поэтому советую всем отпраздновать праздники дома на этот раз. Также Украина должна обострить ситуацию в эти дни... Пожалуй, [может освободить какие-нибудь населенные пункты], возможен удар по Крымскому мосту или другому важному объекту на территории России или полуострова Крым», - спрогнозировал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».