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Лукашистам стало стыдно за уровень ВВП

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  • 22.08.2022, 9:30
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Лукашистам стало стыдно за уровень ВВП

Замминистра экономики предложил не обращать внимания на этот показатель.

Дмитрий Ярошевич в эфире белорусского телевидения объяснил ускорение темпов падения ВВП в июле сдвигами уборочной кампании.

Чиновник предложил смотреть на другие показатели, например, на сальдо внешнеторгового баланса, которое «лучшее в историческом наблюдении» — 2,3 млрд долларов.

«Второй важный показатель — это доходы, ну, заработная плата населения», — добавил Ярошевич. Однако и тут дела у лукашистов плохи.

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