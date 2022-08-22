Лукашистам стало стыдно за уровень ВВП

Лукашистам стало стыдно за уровень ВВП5
- 22.08.2022, 9:30
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Замминистра экономики предложил не обращать внимания на этот показатель.
Дмитрий Ярошевич в эфире белорусского телевидения объяснил ускорение темпов падения ВВП в июле сдвигами уборочной кампании.
Чиновник предложил смотреть на другие показатели, например, на сальдо внешнеторгового баланса, которое «лучшее в историческом наблюдении» — 2,3 млрд долларов.
«Второй важный показатель — это доходы, ну, заработная плата населения», — добавил Ярошевич. Однако и тут дела у лукашистов плохи.