Российский десантник сам сдался в плен из-за трусости офицеров 8 22.08.2022, 9:33

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Он испугался, что скоро может стать «пушечным мясом».

Российский захватчик на Николаевщине сам сдался в плен к украинским военным из-за бесчинств российских офицеров. Он испугался, что скоро может стать «пушечным мясом», ведь видел, как офицеры оккупантов поступали с другими захватчиками.

Поэтому оккупант решил, что в украинском плену ему будет безопаснее. Соответствующее видео с признаниями оккупанта опубликовал «Главред».

«Хотелось бы сказать о русских офицерах, какие они подонки. Убегали, оставляли свои позиции, оставляя нас, военнослужащих, как пушечное мясо, на произвол судьбы. Трусы. Большинство из тех (российских офицеров – ред.), которых я видел, сидели в ямах и отсиживались», – рассказал пленный оккупант.

Он отметил, что офицеры могли втихую скрыться и оставить своих военных.

«Слышал я, что штаб молча собирался, убегал с позиций и оставлял своих военнослужащих на постах, ни слова им не говоря», – рассказал захватчик.

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