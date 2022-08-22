Волонтеры: За два года в Минске задержали как минимум 33 975 человек

Волонтеры: За два года в Минске задержали как минимум 33 975 человек3
- 22.08.2022, 9:46
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Колоссальные цифры.
Волонтеры из «Списков задержанных» подвели итоги работы за два года: за это время, по их сведениям, только в Минске задержали минимум 33 975 человек по административным делам.
Пенсионеры среди них составляли 757 человек, женщины — 6 356. Вместе с тем сообщается, что были госпитализированы 3 857 человек.
Из задержанных арест получили 10 645 человек. Всего по политическим делам отсидели 140 333 суток, отметили волонтеры.
Вся сумма штрафов за это время составила 2 055 363 рубля.
За июль 2022 года в Минске задержали как минимум 162 человека.