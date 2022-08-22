В Беларуси будет жарко 1 22.08.2022, 9:51

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Озвучен прогноз погоды на ближайшую неделю.

По словам синоптика Дмитрия Рябова, с 22 по 28 августа в Беларуси сохранится очень теплая, сухая погода, средняя температура до 6°C выше нормы. Об этом специалист рассказал в эфире ОНТ.

В начале следующей недели будет солнечно и жарко. Небольшая облачность, без осадков, только днем в понедельник по крайнему северо-западу несильные, короткие дожди. Утром слабый туман, видимость до километра. Ночью от + 15°С до плюс + 20°С. Днем в понедельник + 25°С… + 30°С, во вторник + 29°с…+32°С.

В середине недели ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Температура в среду ночью + 17°С + 22°С, днем + 30°С + 33°С.

В начале второй половины недели без существенных осадков. Ночью + 15°С … + 20°С. Днем в четверг + 29°С … + 33°С, в пятницу + 27°С … + 31°С.

По предварительным прогнозам в последние выходные лета нас ждет переменная облачность. Дожди и грозы маловероятны. Ночью + 13°С … + 17°С. Днем в субботу + 29°С … + 33°С, в воскресенье + 28°С … + 34°С.

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