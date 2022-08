Врач назвала правильные напитки для употребления утром 1 22.08.2022, 9:58

Как лучше начать свой день?

Для сохранения заряда бодрости и здоровья кишечника следует начинать день с воды, одной чашки кофе без сахара и сливок, томатного сока или смузи. Об этом порталу Eat This, Not That рассказала представитель Академии питания и диетологии Джен Брюнинг.

Она объяснила, что утром люди обезвожены и питье играет важную роль в работе организма.

Брюнинг рекомендует начинать день с воды: она запускает систему пищеварения и позволяет предотвратить проблемы со стулом.

По словам врача, к числу полезных напитков относится кофе, но с ним важно не переусердствовать. Достаточно ограничиться одной чашкой утром. Кофе стимулирует пищеварение, оказывает положительное влияние на полезные бактерии и помогает в очистке организма. Рекомендуется не добавлять в напиток сливки и сахар.

Диетолог также посоветовала пить томатный сок или смузи: первый содержит клетчатку и запускает процесс пищеварения. Смузи с ягодами и семенами льна или чиа обогащает кишечник пробиотиками.

