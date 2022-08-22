Машину утилизировали официально, а транспортный налог все равно придется платить? 2 22.08.2022, 10:15

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Автовладельцы столкнулись с проблемами из-за нового налога.

Автовладельцы часто выезжают на своих машинах за рубеж, где может произойти что угодно, в том числе и ДТП, в результате которого авто превращается в груду хлама. И если его там утилизируют, то неужели в Беларуси оно останется на учете и за него придется платить налог?

«В ГАИ сказали приходить через три года»

В подобную ситуацию попали читатели abw.by. Процитируем историю и вопрос:

- В нашей семье был автомобиль Citroёn Evasion, зарегистрированный на сына. 2 ноября 2021 года сын ушел в армию, а 11 ноября 2021 года муж на этом автомобиле попал в аварию в Германии. Машина восстановлению не подлежала, в декабре ее утилизировали на территории Германии, есть все бумаги. Делом занимался нанятый там адвокат. Ущерб виновный нам возместил. Вопросы остались только к нашей страховой, которая не хотела оплачивать пребывание в больнице.

Проблема сейчас в том, что мы не можем снять машину с учета здесь, в Беларуси. Сын пришел в отпуск и сразу поехал в ГАИ Гродно, поскольку там он ставил машину на учет. На руках были документы об утилизации на немецком, один номерной знак и цветные ксерокопии техпаспорта. Хотя изначально по телефону мне сказали, что этого достаточно, сына все равно отправили делать нотариальный перевод документа об утилизации. После этого все приняли и сказали про пять дней на рассмотрение.

Итог – снять не могут, они не понимают ничего. Замначальника сказал: приходите через три года, тогда и снимем, но эти три года вам придется платить налог. Вопрос: за что?

Все дело в апостиле

Журналисты не знают подробностей диалога в ГАИ и почему нужно ждать три года, чтобы снять с учета автомобиль, который утилизирован. Однако определенные мысли по этому поводу есть.

Трехлетний срок фигурирует в постановлении совмина №1849. В нем сказано, что снятие с учета транспортных средств для утилизации осуществляется при соблюдении одного из следующих оснований: «отсутствие в регистрационном подразделении информации, подтверждающей эксплуатацию транспортного средства в течение не менее трех лет, предшествующих подаче заявления».

То есть если в течение трех лет машина не фигурирует по базам штрафов, техосмотра, страховок и прочего, в которых остаются «следы» ее эксплуатации, то авто с учета снимут для утилизации, при этом ни документы, ни регистрационные знаки не требуются. Однако есть еще одно условие для снятия с учета: «документальное подтверждение сдачи транспортного средства в промышленную переработку».

Такие документы, выданные в Германии и переведенные в Беларуси, у читателя есть, они даже заверены нотариусом. Однако есть одно но: простого перевода на язык государства, в котором такие документы нужно предъявить, недостаточно, чтобы придать документу юридический статус, пусть даже и с заверением у нотариуса. Нужно сделать апостиль на документ об утилизации машины на территории Германии.

У читателей есть адвокат, который помогал им с получением документов об утилизации. Это упрощает дело, поскольку его можно попросить проставить апостиль в немецком Минюсте. После его получения нужно подать заявление в ГАИ о снятии машины с учета на основании п.42 постановления совмина №1849 и предъявить апостилированный документ, который будет иметь у нас официальный юридический статус.

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