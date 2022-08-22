В РФ аудитория государственного ТВ рухнула на 25% 2 22.08.2022, 10:16

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Россияне устали от пропаганды?

Машина российской государственной пропаганды, которая обходится бюджету в 100 млрд российских рублей ежегодно, увязла в трясине войны, пишет Finanz.

Федеральные телеканалы, где утром рассказывают о «победах», днем - о «силе экономике», а по вечерам предлагают нанести ядерные удары по Европе, стремительно теряют аудиторию, которая уходит в интернет и мессенджеры в поисках альтернативной информации.

С февраля, когда стартовало российское вторжение в Украину, охваты аудитории у «Первого канала», «России-1» и НТВ обвалились на четверть, показало исследование медиапотребления россиян, проведенное «Ромиром».

Если до начала войны «Первый» смотрели 33,7% населения, то в июле уже 25,5% Охват «России-1» сократился с 30,9% до 23%, а НТВ - 21,1% до 16,6%.

В результате «большая тройка» госкналов впервые уступила Telegram, охват которого с февраля по июль подскочил с 19,1% до 26,8%.

Перекроившие сетку вещания под военные нужды, убравшие развлекательные программы и поднявшие пропагандистский градус до уровней сталинского СССР, госканалы утратили привлекательность для всех возрастных групп. «При этом среди «Поколения Х» и «Поколения зумеров» сокращение шло активнее, чем среди «Поколения Y», - отмечает «Ромир».

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