РосСМИ: Автомобиль Дугина взорвался после звонка телефона
- 22.08.2022, 10:25
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После убийства телефоны исчезли из сети.
За автомобилем, на котором перед убийством ехала дочь главного идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарья, следили люди, у которых были обезличенные телефоны.
По звонку одного из обезличенных телефонов могла сработать взрывчатка, по сведениям близкого к российским силовикам Telegram-канала Mash, следствие рассматривает такую версию подрыва авто с Дугиной.
«Судя по показаниям биллинга, за внедорожником Дарьи ехали от предполагаемого места минирования (парковка усадьбы Захарово) до места взрыва. После убийства телефоны исчезли из сети», - отмечается в материале.