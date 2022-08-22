РосСМИ: Автомобиль Дугина взорвался после звонка телефона 22.08.2022, 10:25

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После убийства телефоны исчезли из сети.

За автомобилем, на котором перед убийством ехала дочь главного идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарья, следили люди, у которых были обезличенные телефоны.

По звонку одного из обезличенных телефонов могла сработать взрывчатка, по сведениям близкого к российским силовикам Telegram-канала Mash, следствие рассматривает такую версию подрыва авто с Дугиной.

«Судя по показаниям биллинга, за внедорожником Дарьи ехали от предполагаемого места минирования (парковка усадьбы Захарово) до места взрыва. После убийства телефоны исчезли из сети», - отмечается в материале.

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