ЕАБР: За год ВВП Беларуси сократился более чем на 10% 2 22.08.2022, 10:30

Промышленное производство за год упало на 12,2%

В июле — по сравнению к июлю 2021 года — ВВП Беларуси сократился на 10,1%, рассказали в Евразийском банке развития, который обычно делает довольно лояльные прогнозы о ситуации в белорусской экономике.

В Банке отмечают, что в июле сократился выпуск сектора информации и связи, но там пока не готовы делать выводы о «формировании тренда его сокращения».

Зато в базовых отраслях наблюдается очевидно отрицательная динамика: промышленное производство за год упало на 12,2%, строительно-монтажные работы – на 16,7% г/г, грузооборот – на 35,5% г/г, оптовая торговля – на 21,8% г/г, розничная – на 6,9% г/г.

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