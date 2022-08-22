Канцлер Германии Шольц договаривается в Канаде о замене российского сырья 1 22.08.2022, 10:36

Олаф Шольц

Берлин и Оттава намерены тесно взаимодействовать в создании водородной энергетики.

Канада «обладает такими же богатыми залежами полезных ископаемых, как и Россия - с той разницей, что это надежная демократия», заявил по прибытии в Монреаль вечером в воскресенье, 21 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). В ходе трехдневного визита в Канаду Шольц намерен значительно расширить сотрудничество обеих стран в разработке сырьевых ресурсов, сообщает «Немецкая волна».

По словам канцлера, он намерен открыть в Канаде новые области сотрудничества. При этом Берлин и Оттава намерены тесно взаимодействовать в создании водородной энергетики. Олаф Шольц подчеркнул, что Германия связана с Канадой такими дружественными отношениями, как возможно, ни одной другой страной вне Европейского Союза. «Мы разделяем не только общие ценности, но и похожее видение мира», - пояснил он.

Хабек: Сжиженный газ уже закуплен, но еще нет инфраструктуры

В свою очередь министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck), сопровождающий Шольца в Канаде, опроверг сообщения, что Германии не удается найти на мировом рынке необходимых ей объемов сжиженного газа, чтобы заменить им газовые поставки из России. Проблемой для ФРГ является отсутствие необходимой инфраструктуры для СПГ, указал Хабек в эфире немецкого телеканала ZDF. Поэтому на немецком побережье строят терминалы для приема сжиженного газа, при этом сам газ уже закуплен в достаточном количестве, добавил немецкий министр.

Одновременно он признал, что предстоящая зима, несмотря на заполненные газохранилища, будет «очень критической», указав на угрозу дальнейшего сокращения российских газовых поставок на фоне продолжающегося конфликта с «Газпромом» и войны России против Украины. Поэтому необходимо приложить усилия, чтобы снизить потребление газа на 20 процентов, призвал немецкий министр.

Вместе с политиками в Канаду прибыла делегация бизнесменов высокого уровня. На 23 августа запланированы переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе визита планируется подписать соглашения о тесном сотрудничестве в производстве и транспортировке водорода, поставках в Германию сжиженного природного газа, добыче в Канаде минералов и металлов, в частности, никеля, кобальта, лития и графита, необходимых для производства аккумуляторов и батареек.

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