Врачи назвали простые способы оздоровить кишечник 22.08.2022, 10:46

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70% ресурсов иммунной системы человека зависят от работы кишечника.

Британские врачи и ученые назвали несколько простых правил, которые помогут сделать кишечник здоровее, а пищеварение лучше. Рекомендации специалистов опубликовала газета Telegraph, пишет medicina.ua.

По словам профессора пищевой микробиологии в Университете Рединга Гленна Гибсона, 70 процентов ресурсов иммунной системы человека зависят от работы кишечника. А именно то, как организм справляется с вредными микроорганизмами, стрессами, избыточным весом и прочим.

- Кишечник играет важную роль в поддержании общего здоровья, и ключом к этому являются триллионы бактерий, которые в нем живут. Как вы понимаете, хорошие бактерии должны преобладать над вредными-, - пояснил профессор.

Первый совет - есть побольше клетчатки. Она содержится в овощах, фруктах, бобовых, цельнозерновых макаронах. Особенно богаты ею три продукта: морковь, брокколи и дыня.

- Дисбаланс между полезными и вредными бактериями в кишечнике может влиять не только на его здоровье, но и вызывать ряд других хронических болезней - воспалительное заболевание кишечника, артрит и метаболические заболевания, такие как ожирение и диабет, - говорит диетолог Мэтт Перкинс.

Второй совет - сократить потребление сладкой и жирной пищи.

- Сахар питает такие грибки, как Candida albicans, в норме присутствующие в кишечнике. Эти грибки не вызывают никаких проблем, однако чрезмерный их рост может угнетать «дружественную» флору кишечника, приводя к таким симптомам, как усталость, проблемы с кожей, молочница, грибок ногтей, - отмечает диетолог Дженни Боденхам.

Очистке кишечника помогает и достаточное потребление чистой воды в течение дня.

- Вода помогает пищеварению, обеспечивая правильное поступление минералов и питательных веществ в организм. Начните день со стакана воды, чтобы взбодрить ваше тело, - советует диетолог Кайса Эрнестам.

Еще один способ оздоровления кишечника связан с употреблением продуктов с пробиотиками, например йогурты, суп мисо, и пребиотиками. Последние есть в луке, чесноке, цикории, фасоли и холодном картофеле.

Другой важный совет - избегать стресса. Он способствует выработке гормона кортизола, который не лучшим образом влияет на пищеварение. Выброс кортизола, по словам доктора Джо Траверса, приводит к изменению кровотока и секреции в кишечнике, подавляя рост полезной микрофлоры и способствуя росту вредной.

Специалисты отмечают, что работа желудочно-кишечного тракта влияет на весь организм человека. Плохое функционирование кишечника может стать причиной или катализатором самых разных недугов - от слабого иммунитета до психологических недугов типа депрессии.

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