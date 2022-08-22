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Глава СНБО Украины: Атака с территории Беларуси — нож в спину

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  • 22.08.2022, 10:45
Глава СНБО Украины: Атака с территории Беларуси — нож в спину

Хренин даже давал слово офицера, что угрозы не существует.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что военное руководство Беларуси за несколько дней до полномасштабного вторжения уверяло, что наступления на Украину с их территории не будет.

«Объясняю, почему для нас это был удар ножом в спину. За несколько дней до полномасштабного вторжения было прямое общение нашего министра обороны с министром обороны Беларуси [Виктором Хрениным]. Он гарантировал, давал слово генерала, офицера, что такого [угрозы с территории Беларуси] не будет», — сказал Данилов в интервью изданию «Бабель».

По его словам, на следующий день глава Государственной пограничной службы Украины общался со своим белорусским коллегой на эту тему, и тот его тоже заверил на 100%, что наступления не будет.

«Вообще в нашем понимании ситуации действительно не было представления именно о таком формате войны. Мы ожидали, что может быть донецкое, луганское направление. Как вариант — харьковское, но такой агрессии, как 24 февраля, мы не ожидали, понимаете?», — сказал он.

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