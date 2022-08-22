Глава СНБО Украины: Атака с территории Беларуси — нож в спину 1 22.08.2022, 10:45

Хренин даже давал слово офицера, что угрозы не существует.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что военное руководство Беларуси за несколько дней до полномасштабного вторжения уверяло, что наступления на Украину с их территории не будет.

«Объясняю, почему для нас это был удар ножом в спину. За несколько дней до полномасштабного вторжения было прямое общение нашего министра обороны с министром обороны Беларуси [Виктором Хрениным]. Он гарантировал, давал слово генерала, офицера, что такого [угрозы с территории Беларуси] не будет», — сказал Данилов в интервью изданию «Бабель».

По его словам, на следующий день глава Государственной пограничной службы Украины общался со своим белорусским коллегой на эту тему, и тот его тоже заверил на 100%, что наступления не будет.

«Вообще в нашем понимании ситуации действительно не было представления именно о таком формате войны. Мы ожидали, что может быть донецкое, луганское направление. Как вариант — харьковское, но такой агрессии, как 24 февраля, мы не ожидали, понимаете?», — сказал он.

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