Украинские военные уничтожили расчет ПЗРК и личный состав оккупантов 22.08.2022, 10:59

Украинские силы наносят удары по оккупационным силам РФ на всех рубежах обороны.

Украинские воины 28-ой ОМБр нанесли удар по скоплению российских военных и техники. Как результат, был уничтожен расчет ПЗРК и бронетранспортер врага. Видео боевой работы опубликовали в «Фейсбуке» бригады.

Кроме упомянутой бронетехники и ПЗРК, украинские силы уничтожили личный состав россиян.

- Сколько же их еще надо превратить в хлопок. До последнего на нашей земле, – подписали видео украинские защитники.

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