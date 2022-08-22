Украинские военные уничтожили расчет ПЗРК и личный состав оккупантов
- 22.08.2022, 10:59
Украинские силы наносят удары по оккупационным силам РФ на всех рубежах обороны.
Украинские воины 28-ой ОМБр нанесли удар по скоплению российских военных и техники. Как результат, был уничтожен расчет ПЗРК и бронетранспортер врага. Видео боевой работы опубликовали в «Фейсбуке» бригады.
Кроме упомянутой бронетехники и ПЗРК, украинские силы уничтожили личный состав россиян.
- Сколько же их еще надо превратить в хлопок. До последнего на нашей земле, – подписали видео украинские защитники.