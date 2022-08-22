Доллар пошел в рост на торгах в Минске 22.08.2022, 11:11

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Американская валюта начинает неделю с подорожания.

Сегодня утром доллар слегка подорожал — на 0,39 копейки, торгуется по 2,5498 белорусского рубля, пишет «Онлайнер».

Евро, напротив, упал еще больше — на 0,84 копейки, оценивается в 2,5607 белорусского рубля.

Российский рубль добавил 0,95 копейки, сотня стоит 4,2765 белорусского рубля.

Напомним, в пятницу доллар подешевел на 2,46 копейки — до 2,5459 белорусского рубля, у евро минус 4,81 копейки, он продавался по 2,5607 рубля. Российский рубль вырос на 3,38 копейки — сотня стоила 4,2860 белорусского рубля.

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