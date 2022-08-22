Мустафа Джемилев: Россиянам лучше уже покидать Крым 8 22.08.2022, 11:18

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Вопли о том, что они «уже давно живут на полуострове», не помогут.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев более 15 лет провел в советских тюрьмах и лагерях за то, что боролся за право своего народа вернуться на родину. В 1989 году его мечта сбылась, но после того, как Россия объявила полуостров своей территорией, лидеру крымских татар запретили въезд в Крым. Сегодня Украина заявляет о том, что возвращение оккупированного полуострова — одна из целей в войне против России.

Каким будет будущее крымских татар? Что будет с Крымским мостом? Развалится ли Россия? Об этом Мустафа Джемилев рассказал в интервью сайту Charter97.org.

— С недавнего времени на российских военных объектах во временно оккупированном Крыму то и дело что-нибудь взрывается. Курортный сезон для россиян закончился?

— Вообще-то и до взрывов туристов было не густо, ну а после взрывов вообще, можно сказать, что курортный сезон почти сорван. И это притом, что во многие страны российских туристов уже просто к себе не пускают. Сейчас на фоне взрывов на военных базах наблюдаются многокилометровые пробки автомобилей с туристами и не только, которые направляются в Россию.

— Поддерживаете ли точку зрения, что Керченский мост должен быть разрушен, как только у Вооруженных Сил Украины появится такая возможность?

— Этот мост, как известно, незаконный, поскольку был построен на земле и акватории Украины другим государством без разрешения на то Украины. Во-вторых, по этому мосту постоянно идет поток вооружения, которым обстреливают наши города и села, убивают наших людей. Поэтому законность и справедливость ликвидации этого моста не вызывает никаких сомнений. Но есть и другое мнение. Например, наши соотечественники из Крыма задаются вопросом «А как же будет с россиянами, которых привезли после оккупации Крыма? Ведь их более миллиона человек, как они будут убегать?» Но конечное решение об этом мосте, видимо, будет принимать с учетом всех обстоятельств наше военное командование. А российские заявления о том, что Крымский мост неприступен, что там мощная противоздушная оборона и т.п., полагаю, не обеспечат его целостность.

На войне всякое ведь бывает. У флагмана российского Черноморского флота, самого мощного их крейсера «Москва», тоже были мощные противоздушные средства. Но вот, как объясняет российская пропаганда, матросы покурили в неположенном месте и флагман пошел на дно. У военных баз в Новофедоровке, Джанкое, Гвардейском, Бельбеке в Крыму уж точно были мощные противоздушные средства, но все они вдруг на днях дружно стали «детонировать» и уничтожать находящиеся там военные самолеты, ракетные установки и т.п.

— Как получилось, что в первые три дня полномасштабной войны оккупанты смогли продвинуться на 200 километров на южном направлении?

— Это один из самых часто задаваемых вопросов в Украине. Много разговоров о предательстве, о внедренной в военные структуры Украины российской агентуре. Пока арестован по обвинению в измене родине начальник СБУ Херсонской области. Более точную картину того, что там произошло, видимо, узнаем только после окончания войны.

— Крымские татары подвергаются репрессиям на протяжении веков, в независимости от политического устройства России: будь то царизм, развитой социализм или фашизм. В чем причина такой ненависти россиян к коренному народу Крыма?

— Россия еще с первых дней оккупации Крыма в 1783 году стала предпринимать меры по вытеснению коренного народа со своей родины и заселению Крыма этническими русскими. Основная причина этого была сформулирована графом Потемкина в письме к Екатерине: «Земля здесь благодатная, надобы изгнать басурман и заселить Крым природными россиянами».

Но причина была не только в благодатности крымской земли, а в том, что у России всегда были планы дальнейшей экспансии, захвата Босфорского и Дарданелского проливов, Стамбула и т.д. , а посему было желание избавиться от мусульманского и тюркского населения в прифронтовой зоне. И основным методом вытеснения коренного народа были отнятие земель и, соответственно, лишение людей средств существования, массовые репрессии под различными поводами.

Особенно большая эмиграция крымских татар была после Крымской войны 1853-55 годов, когда свое поражение в этой войне стала искать в нелояльности коренного населения Крыма. Дескать, крымские татары были не достаточно лояльны к российским оккупантам.

Дальнейшие экспансионистские планы были также одной из причин тотальной депортации и геноцида крымских татар и в 1944 году советским режимом, который был даже более шовинистическим, чем царский режим. Тогда же были депортированы еще более десятка малочисленных народов Северного Кавказа и Крыма, в том числе — чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, калмыки и др. Причем, по свидетельству известного чеченского писателя, в прошлом партийного работника А.Авторханова, калмыков выселили чисто из-за бюрократической опечатки.

В перечне подлежащих депортации из Северного Кавказа народов должны были быть кумыки — один из тюркских мусульманских народов Кавказа, но ошибочно напечатали «калмыки». А ужу после их депортации начали придумывать доводы и аргументы для оправдания этого преступления.

Крымских татар, кстати собирались депортировать и нацисты во время Второй мировой войны. Вместо них они собирались заселить Крым немцами из спорной с Италией территории Южного Тироля, а сам Крым переименовать в Готланд на том основании, что когда-то в древности в Крыму проживали и германские племена готов.

Помню, во второй половине 90-х годов во время нашей поездки в Южный Тироль одни из руководителей немецкой общины говорил: «Хорошо что у Гитлера это не получилось, иначе мы сейчас так же, как и крымские татары боролись бы за возвращение на свою родину».

— Вы прошли через советские лагеря и, к сожалению, сегодня многие крымские татары повторяют ваш путь. Какой ГУЛАГ страшнее: советский или путинский?

— В советских лагерях в разное время было по-разному. Одно дело сталинские истребительные лагеря, где тысячами умирали от голода, непосильного труда или просто расстреливались, и несколько иначе было в, так сказать, относительно «вегетарианские» годы правления КПСС, то есть в послесталинские времена. Ситуация в нынешних путинских тюрьмах в плане соблюдения элементарных прав человека, судя по рассказам «сидельцев», если и не совсем, то во многом сравнимы преимущественно со сталинскими тюрьмами. Да и сроки дают инакомыслящим примерно как в сталинские времена.

Если при советах действующие против инакомыслия статьи 190-1 УК РСФСР («составление и распространение документов, порочащих государственный строй и его политическую систему» предусматривала лишение свободы до 3 лет и ст.70 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда» с умыслом подрыва советского строя») до 7 лет лишения свободы и 5 лет ссылки, то сейчас в Крыму за неугодные разговоры или хранение литературы, которая в России считается запрещенной, людям дают по 17-20 лет. Причем очень часто эту «запрещенную литературу» подбрасывают сами сотрудники ФСБ при обысках в квартирах людей, которых решили арестовать. Изощренные пытки, которые нынче практикуются по отношению к арестованным, также в основном сравнимы с практикой сталинских времен.

— Заглядывая в будущее, как вам кажется, сохранится ли Россия как единое государство?

— Российская империя, как известно, была государством, образованным в результате кровавых завоеваний земель многих народов. Российская Федерация в ее нынешних границах—– это государство, образованное в результате кровавых завоеваний земель многих народов. Поэтому стремление этих народов избавиться от оккупации вполне естественное и может быть осуществимым.

— Как в освобожденном Крыму стоит поступить с россиянами, которые приехали на полуостров после его оккупации?

— Все прибывшие в Крым после его оккупации в 2014 году граждане России рассматриваются украинским законодательством как лица, которые незаконно пересекли государственную границу Украины, и, соответственно, должны быть привлечены к ответственности.

Поэтому самое лучшее для этих людей было бы своевременно, еще до прихода Украины, самим покинуть Крым. Вопли о том, что они уже живут в Крыму давно, тут у них родились дети и что вообще они «в душе» были против Путина, полагаю, не помогут.

— Каким вам видится будущее крымскотатарского народа?

— Если Крым останется в составе России, что весьма маловероятно, то будущего у этого народа никакого не будет. Очень многие покинут полуостров, чтобы дышать воздухом свободы, а оставшихся ждет тотальная руссификация и под воздействием мощной российской пропаганды превращение, по термину Чингиза Айтматова, в неких манкуртов. Но после освобождения открываются довольно неплохие перспективы.

Уже принят закон Украины о коренных народах, согласно которому крымские татары и очень малочисленные караимы и крымчаки признаются коренными. На базе этого закона готовится к рассмотрению Закон о статусе крымскотатарского народа в Украине, а затем, видимо, будет внесено изменение в Конституцию Украины, согласно которому аморфная и по сути русская Автономная Республика Крым будет переформатирована в крымскотатарскую национально-территориальную автономию в составе Украины. Это, конечно, создает гарантии для сохранения и развития коренного этноса Крыма.

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