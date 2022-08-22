Пионтковский: Спецслужбы послали Дугину сигнал
- 22.08.2022, 11:21
- 9,464
Убийство Дарьи Дугиной было очень профессиональным.
Такое мнение в эфире «24 канала» высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.
«Понятно, что это российские спецслужбы. Дугин хорошо известен как неформальный духовный вождь ультрафашистской «партии», которая в последнее время все больше критикует Путина как «недостаточно фашиста», – сказал он.
Российский оппозиционер убежден, что вопрос Дугина и его сторонников стал беспокоить окружение Путина именно сейчас – когда он отчаянно, но безуспешно пытается добиться замораживания конфликта.
Перед такими дипломатическими шагами особенно необходимо закрыть голос этой «партии».
«Вчерашнее убийство – это предупреждение Дугину, чтобы он не переходил ту линию, которую давно перешел Гиркин, и оставался лояльным к фюреру», – объяснил Андрей Пионтковский.