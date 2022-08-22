Военный эксперт: Россияне готовят большую наступательную операцию с территории Беларуси 13 22.08.2022, 11:28

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Цели — Ровно и Житомир.

Россия может устроить новое большое наступление в Украине. Подготовка к нему, вероятно, уже ведется оккупантами.

ВСУ и военно-политическое руководство Украины готовы к возможному обострению ситуации в связи с враждебной активностью у границы и вдоль линии фронта.

Об этом заявил директор военных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Николай Сунгуровский в интервью unian.net.

«А то, что происходит стягивание ракетных сил... Здесь можно предположить несколько вариантов. При этом вариант массированного удара на День независимости Украины — не самостоятельный. Он может стать частью большой наступательной кампании. Нельзя забывать, что в резерве в РФ находится еще третий армейский корпус, который формируется в Мулино, есть 40 добровольческих батальонов, которые формируются по всей России (они, в основном, идут на восток, чтобы хоть как-то сковать наши силы), но не думаю, что они будут ударным кулаком. вот та группировка, которая собирается в Беларуси, — она может», — считает эксперт.

Стягивание комплексов С-300 в Беларусь специалист считает прикрытием и попыткой показать якобы подготовку обстрелов наземных целей.

«Это попытка показать, что готовятся обстрелы наземных целей. На самом же деле готовится большая наступательная операция, для которой необходима усиленная противовоздушная оборона. Тем более, на фоне информации, передаваемой Украине авиационными средствами. Усиление группировки в Беларуси является одним из признаков готовящейся наступательной операции. Но это не обязательно произойдет», — говорит эксперт.

Он также предположил, что направления наступления из Беларуси могут стать Ровно и Житомир.

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