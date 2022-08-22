Белорусы столкнулись с дефицитом рыбы и морепродуктов 5 22.08.2022, 11:40

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Рыбные отделы магазинов опустели.

Проблемы с ассортиментом в рыбных отделах белорусских магазинов начали появляться еще во время пандемии, а в конце зимы — начале весны этого года выбор сузился еще более значительно. Особенно явно это было заметно на примере охлажденной продукции: в некоторых супермаркетах «рыба со льда» на время просто исчезла. Однако импортеры постепенно пытаются решить вопросы с поставками, хотя сложностей по-прежнему немало, пишет officelife.media.

«Рыба идет фурой из Клайпеды, возить по ж/д оказалось невыгодно»

Трудности с закупками и доставкой в Беларусь испытывают все поставщики, и крупнейший импортер «Виталюр», который сейчас поставляет более 70 видов рыбы и морепродуктов, не стал исключением.

Как рассказал начальник отдела внешнеэкономической деятельности Александр Прадун, одна из проблем — сложность с проведением оплаты. Банки таких стран, как Новая Зеландия, Эстония, Латвия, Литва и Дания, не принимают платежи из Беларуси. Это значит, что исчезла возможность закупать там рыбу по прямым договорам. Сохраняются сложности с зачислением денег на счета компаний-продавцов.

«Деньги могут идти от нас к продавцу до двух месяцев, что, в свою очередь, сказывается на обеспечении бесперебойного наличия продукции у нас на складах. Как и прежде, мы поставляем рыбу из дальних стран по морю в контейнерах через порт Клайпеды», — рассказывает Александр Прадун.

По словам эксперта, с весны существует проблема с быстрой доставкой продукции автомобильным транспортом. По новым правилам по территории Евросоюза перевозку осуществляет транспорт Евросоюза. После прохождения границы прицеп необходимо подсоединить к неевропейскому тягачу. На это уходит определенное время. Если ранее логистика от Клайпеды до Минска занимала около 2–3 дней, то сегодня груз может быть в дороге больше недели.

К сожалению, длительность этапа перевозки отражается на стоимости. При этом цены на транспортировку выросли примерно в четыре раза: в прошлом году максимальный фрахт был 1100 евро за доставку из Клайпеды 20 тонн рыбы, с апреля стал расти и доходил до 4500 евро, сейчас цена опустилась до 2600 евро.

«Мы пробовали доставлять мороженую рыбу контейнерами по железной дороге, но такой способ оказался еще более длинным и дорогостоящим. Сложности с логистикой из дальних стран до Клайпеды — это постоянный рост стоимости фрахтов. Ощутимое подорожание возникло с началом пандемии: страны вводили ограничения на экспорт, закрывались производства и порты, ощущалась нехватка рабочих рук в портах, дефицит контейнеров».

Не выправилась ситуация и сейчас: до пандемии стоимость фрахта из Китая составляла $3000 за контейнер, сейчас — $12 500. В моменте она иногда доходила до $15 тыс.

Дефицит охлажденной рыбы — логистическая проблема

У «Виталюра» есть поставщики мороженой форели в Турции. Раньше машина из Турции на пароме переправлялась в Украину, затем ехала сразу в Беларусь, и это занимало пять дней. Сейчас маршрут выглядит так: Турция — Грузия — Азербайджан — РФ (Дагестан) — Беларусь. По такому маршруту форель может ехать 8–10 дней.

С учетом всех этих причин утрачена возможность доставки охлажденной рыбы. Срок годности такой продукции максимум 14 дней, из которых 10 дней она может быть в дороге, и это если не возникнет каких-либо проблем.

«Сложно однозначно ответить, стоит ли ожидать подорожания рыбы на прилавках и на сколько, ведь непрерывно растут закупочные цены. К этому добавляется зависимость от роста цен на энергоносители, на логистику, на наличие сырья в сезоне», — отмечает Александр.

В этом сезоне канадские поставщики предупредили, что с мая по октябрь неизбежны проблемы с наличием и производством хека. Зато в этом году «Виталюр» может завозить мойву по привлекательной для покупателей цене — примерно на 50% дешевле, чем в 2021 году.

Своим конкурентным преимуществом в «Виталюре» считают работу по прямым контрактам без посредников. Компанию связывают долгосрочные отношения с поставщиками из Исландии, Норвегии, Канады, США, Латвии, Новой Зеландии и других стран.

«Как и ранее, мы заключаем контракты в сезон на закупку хека, скумбрии, мойвы, сельди, оговариваем цены, графики поставок, что позволяет получить выгодные ценовые предложения и обеспечивать бесперебойную поставку рыбы в Беларусь, насколько это сейчас позволяет логистика», — комментируют в «Виталюре».

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