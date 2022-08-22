Автобус в Санкт-Петербург с белорусскими туристами «лег» на кусты в кювете 7 22.08.2022, 11:52

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Сообщается, что пассажиров спасло чудо.

Один из читателей рассказал Onlíner, как обычная туристическая поездка из Минска в Санкт-Петербург обернулась аварией. Автобус с пассажирами оказался в кювете. Сообщается, что серьезно никто не пострадал, однако можно представить, что чувствовали пассажиры в тот момент.

По словам читателя, авария произошла утром 12 августа.

— Мы ехали из Минска в Питер, где-то в 2—3 часа ночи пересекли границу с Россией. Пассажиры спали. А потом все проснулись оттого, что автобус сильно стало раскачивать. Было примерно 5—6 часов утра. Водитель то ли уснул, то ли пошел на неудачный обгон. В общем, мы съехали в кювет. Пассажиров спасло чудо: кусты в кювете, на которые опрокинулся автобус, и то, что деревья у дороги недавно были спилены, — говорит собеседник.

Судя по фото, автобус не опрокинулся, а только накренился — действительно сыграли роль те самые кусты.

— Когда поняли, что автобус остановился, то открыли двери и все вышли в шоковом состоянии. Вроде бы все отделались только ушибами. Спустя полчаса стали доставать свои вещи. Гид за это время связался с турфирмой. Пока мы ждали, рядом останавливались другие автобусы и фуры, водители предлагали помочь, если нужно. Еще через какое-то время нас подобрали два автобуса, которые довезли всех до АЗС в Пскове (примерно 25 км), — добавил наш читатель.

Он говорит, что приезжали и спасатели, интересовались, со всеми ли пассажирами все хорошо.

— Часа через три турфирма нашла старый автобус, который привез нас из Пскова в Санкт-Петербург (не без поломок по дороге). Ну а уже в Питере автобус заменили на нормальный, — говорит читатель.

При этом он не высказывает претензий к организаторам поездки.

— Турфирма сделала все, что могла в достаточно сжатые сроки, — молодцы. Но осадок остался, конечно. Большинство пассажиров пугались потом любого резкого маневра, любой тряски до самого конца поездки, — отметил собеседник.

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