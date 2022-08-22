Дикий испуг путинистов
- Александр Невзоров
- 22.08.2022, 11:58
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Банкет кончается, в пальцах официанта шуршит счет.
Живописная гибель дугинской дочки, расколыхала россию и спровоцировала оглушительный «вой на болотах».
Ах, «погасла молодая звезда русского нацизма»,« кто же теперь позовет убивать и сжигать украинок»? Какое несчастье. Ай-яй-яй.
Но дело совсем не в Даше Дугиной. Сама по себе Дугина (Платонова) ничего собой не представляла, она лишь транслировала бредни своего папы, изображая на тв-шоу «молодое лицо русского нацизма».
Причина воя - дикий испуг путинистов.
До них дошло, что за все придется платить. Банкет кончается, в пальцах официанта шуршит счет. Конечно, очень неприятно. Они- то надеялись на то, что нацистский банкет будет вечным и халявным. Не будет. Не бывает.
Александр Невзоров, Instagram