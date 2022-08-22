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Дикий испуг путинистов

  • Александр Невзоров
  • 22.08.2022, 11:58
  • 7,384
Дикий испуг путинистов
Александр Невзоров

Банкет кончается, в пальцах официанта шуршит счет.

Живописная гибель дугинской дочки, расколыхала россию и спровоцировала оглушительный «вой на болотах».

Ах, «погасла молодая звезда русского нацизма»,« кто же теперь позовет убивать и сжигать украинок»? Какое несчастье. Ай-яй-яй.

Но дело совсем не в Даше Дугиной. Сама по себе Дугина (Платонова) ничего собой не представляла, она лишь транслировала бредни своего папы, изображая на тв-шоу «молодое лицо русского нацизма».

Причина воя - дикий испуг путинистов.

До них дошло, что за все придется платить. Банкет кончается, в пальцах официанта шуршит счет. Конечно, очень неприятно. Они- то надеялись на то, что нацистский банкет будет вечным и халявным. Не будет. Не бывает.

Александр Невзоров, Instagram

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