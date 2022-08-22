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Из «Белтелекома» будут делать оператора мобильной связи

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  • 22.08.2022, 12:16
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Из «Белтелекома» будут делать оператора мобильной связи

Для этого привлекут одного из действующих сотовых операторов.

«Белтелеком» рассказал, как продвигается работа по запуску мобильных услуг 4G (LTE). Так, оператор намерен сотрудничать с МТС — использовать инфраструктуру этой компании. Напомним, в начале года «Белтелеком» получил лицензию на такую деятельность. Сейчас на рынке Беларуси работают три сотовых оператора: А1, МТС и life:). При этом «Белтелекому» принадлежит 51% акций компании МТС.

— Сейчас идут технические мероприятия, которые требуют закупки оборудования, конвергенции сетей (сближения. — Прим. ред.) для того, чтобы запустить эти услуги. То есть мы мобильные услуги еще не предоставляем, — сообщил первый заместитель генерального директора «Белтелеком» Геннадий Мельников минчанину, который позвонил на прямую телефонную линию, пишет zerkalo.io.

Представитель «Белтелеком» уточнил, что оператор планирует запустить мобильные услуги в партнерстве с двумя компаниями.

— Тарифы разрабатываются, они зависят не только от «Белтелекома», но и от наших коллег — «Мобильные ТелеСистемы», «Белорусские облачные технологии». Мы будем с ними совместно запускать услугу. Мы над этим работаем сейчас, — уточнил Геннадий Мельников. — Мы будем использовать не только свои сети, где-то и МТС, поэтому с ними вместе прорабатываем тарифы, чтобы качественнее и дешевле было для абонента.

Напомним, ранее в Минсвязи сообщали, что «Белтелеком» будет работать с ООО «Белорусскими облачными технологиями» (торговая марка beCloud) — это инфраструктурный оператор, который строит сети 4 поколения LTE.

По прогнозу Геннадия Мельникова, мобильные услуги станут доступны не раньше второго полугодия 2023-го. Ранее «Белтелеком» сообщал, что планирует запустить мобильные услуги не раньше 2023 года.

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