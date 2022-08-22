Топ-5 увлекательных и легких сериалов 1 22.08.2022, 12:17

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В каждом из них сыграла знаменитая американская актриса Джиллиан Андерсон.

«Униан» сделал подборку лучшим фильмов с американской актрисой Джиллиан Андерсон, которая является обладательницей множества премий.

Лучшие ее роли в сериалах, которые и сделали ее знаменитой:

«Секретные материалы»

Джиллиан Андерсон наиболее известна как исполнительница роли агента ФБР Даны Скалли в признанном критиками телевизионном сериале «Секретные материалы», где играла все 11 сезонов.

В сериале спецагенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли работают в отделе «Секретные материалы», специализирующемся на делах, связанных с паранормальными явлениями. Малдер верит в существование инопланетян и прочие сверхъестественные вещи, в то время как Скалли верит в науку и пытается все объяснить с ее помощью. Работая в паре, Малдер и Скалли настолько привязываются друг к другу, что у них завязывается служeбный роман.

«Холодный дом»

Сирота Эстер Саммерсон переезжает в Лондон по приглашению богатого и влиятельного мистера Джардинса. Его поместье «Холодный дом», в котором она становится экономкой, оживает под ее присмотром. Фильм прекрасно передает атмосферу старой Англии и тогдашних обычаев.

«Могучий кельт»

В центре сюжета Донал, который живет с одинокой матерью Кейт. Из-за постоянной нехватки денег он решается работать на дрессировщика собак Гуд Джо. И совсем скоро оказывается, что он обладает особым талантом общения с животными. В итоге Гуд делает Доналу предложение, от которого он не может отказаться. Но итог этого всего окажется не таким радужным, как хотелось бы, и главному герою придется познать суровую реальность жизни.

«Половое воспитание»

Этот сериал рассказывает о школьнике, мама которого является сексологом.

«Крах»

Действие разворачивается в городе Белфаст в Северной Ирландии. Местное население здесь терроризирует серийный убийца, и городская полиция никак не может вычислить этого маньяка. Детектив Стелла Гибсон берется разобраться в этом загадочном мрачном деле.

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