Военный эксперт: Телохранители видят, что Путин увядает 7 22.08.2022, 12:21

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Его могут убрать «личкари».

Российского диктатора Владимира Путина могут ликвидировать сотрудники службы безопасности ФСО РФ как только поймут, что он стал недееспособен.

В интервью «Главреду» директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа пояснил, что чем больше силы обороны Украины уничтожат свыше 50 тысяч россиян - возможно, 70 или даже 100 тысяч, тем быстрее и наиболее вероятно, что Путин будет ликвидирован сотрудниками службы безопасности ФСО РФ.

«То есть это «личкари» - те силовики, которые лично охраняют Путина. Ведь в ФСО сотрудники, которые работают в аналитическом подразделении, его личные телохранители, обслуга, видят, что Путин увядает - у него действительно тяжелое онкологическое заболевание, это видно по визуальным признакам, когда не используются его двойники. И когда они поймут, что он стал недееспособен и страна потерпела поражение, они просто его тихо физически ликвидируют», - пояснил эксперт.

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